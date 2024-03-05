Galatasaray'da derbi öncesi yaşananlar ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig’in 28. Haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan dev derbide sarı-kırmızılılar rakibini Al-Musrati’nin kendi kalesine attığı gol ile 1-0 mağlup etti.

Bu galibiyet ile puanını 75’e çıkaran Galatasaray Fenerbahçe’yi geçerek tekrar liderlik koltuğuna oturdu.

Derbi öncesinde Florya’da kampa giren sarı-kırmızılılarda maçtan 1 gün önce neler konuşulduğu da ortaya çıktı.

"KENDİMİZİ DÜZELTMEZSEK ŞAMPİYON OLAMAYIZ"

Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur’un takıma moral vermek için düzenlediği akşam yemeğinde söz alan takım kaptanları Icardi Kerem Aktürkoğlu ve Kaan Ayhan "İki hedefimizden olduk. Şimdi özeleştiri yapmanın zamanı. Kendi hatalarımızla yüzleşmeliyiz. Karşımızda her maç çok iyi motive olan rakipler olacak. Bizim de en az onlar kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Kendimizi düzeltmezsek şampiyon olmayız. Artık lige çok daha iyi konsantre olmalıyız" dedi.