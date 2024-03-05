Galatasaray'da derbi öncesi yaşananlar ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da derbi öncesi yaşananlar ortaya çıktı
Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray'da önceki akşam Florya'da konuşulanlar basına sızdı.

Trendyol Süper Lig’in 28. Haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan dev derbide sarı-kırmızılılar rakibini Al-Musrati’nin kendi kalesine attığı gol ile 1-0 mağlup etti.

Bu galibiyet ile puanını 75’e çıkaran Galatasaray Fenerbahçe’yi geçerek tekrar liderlik koltuğuna oturdu.

Derbi öncesinde Florya’da kampa giren sarı-kırmızılılarda maçtan 1 gün önce neler konuşulduğu da ortaya çıktı.

"KENDİMİZİ DÜZELTMEZSEK ŞAMPİYON OLAMAYIZ"

Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur’un takıma moral vermek için düzenlediği akşam yemeğinde söz alan takım kaptanları Icardi Kerem Aktürkoğlu ve Kaan Ayhan "İki hedefimizden olduk. Şimdi özeleştiri yapmanın zamanı. Kendi hatalarımızla yüzleşmeliyiz. Karşımızda her maç çok iyi motive olan rakipler olacak. Bizim de en az onlar kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Kendimizi düzeltmezsek şampiyon olmayız. Artık lige çok daha iyi konsantre olmalıyız" dedi.

İlgili Haberler
Galatasaray sahasında rahat kazandı
Jeremain Lens'ten Beşiktaş itirafı. Neler yaşadığını tek tek açıkladı
Jeremain Lens'ten Beşiktaş itirafı. Neler yaşadığını tek tek açıkladı
Cengiz Ünder Fenerbahçe'deki hayalini açıkladı
A Milli Takım Hollanda'yı 7-3 mağlup etti
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a TFF'den şok haber
Son dakika... Beşiktaş Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı
Fenerbahçe'den Eda Erdem açıklaması
Fenerbahçe'den Eda Erdem açıklaması
Yılmaz Vural kahroldu
Son Haberler
Karaman’da cip ile motosiklet çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Gündem
Karaman’da cip ile motosiklet çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Hizbullah, İsrail'e ait hedeflere 11 saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu Dünya
Hizbullah, İsrail'e ait hedeflere 11 saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu
Binanın çatısına çıkan eski polis çevreye ateş açtı Gündem
Binanın çatısına çıkan eski polis çevreye ateş açtı
Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli yakalandı Gündem
Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
Saldırının arkasından ünlü iş adamları çıktı. Sosyete estetikçisine kurşun yağdırdılar Gündem
Saldırının arkasından ünlü iş adamları çıktı. Sosyete estetikçisine kurşun yağdırdılar
Yağmurdan kaçarken yıldırıma yakalandılar: 3 Ölü Video
Yağmurdan kaçarken yıldırıma yakalandılar: 3 Ölü
Hangikredi Günlük Sabit Ekonomi
Hangikredi Günlük Sabit