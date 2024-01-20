Fernando Santos'tan flaş karar. Beşiktaş Pendikspor karşısında. İlk 11 belli oldu

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, bu akşam Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.
Pendik Stadı'ndaki maçın başlama saati 19.00. Karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Ligde Beşiktaş 35 puanla 4. sırada yer alıyor. 19. sıradaki Pendikspor'un puanı ise 16.
BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK
Beşiktaş'ın Pendikspor maçında Afrika Kupası'ndaki Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar yok.
Sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic de forma giyemeyecek.
PENDİKSPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.
Siyah beyazlı takımın sahaya Mert, Onur, Talha, Zaynutdinov, Umut, Semih, Necip, Demir Ege, Gedson, Rashica, Cenk şeklinde çıkması bekleniyor.
Pendikspor'un muhtemel 11'i de şöyle:
Erdem, Emre, Berkay, Alpaslan, Serkan, Halil, Midtsjo, Diaby, İbrahim, Gökcan, Erencan.