Ivan Perisic 1 Euro'ya transfer oldu

Ayşe Eser Kuşata
Ivan Perisic 1 Euro'ya transfer oldu
Adı bir süre Türk kulüpleriyle de anılan Ivan Perisic, Hajduk Split'e transfer oldu. Perisic'in alacağı maaş ise çok konuşuldu.

Hırvat ekibi Hajduk Split, Tottenham'da forma giyen Ivan Perisic'i yarım sezonluğuna kiraladığını duyurdu.

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HAJDUK SPLIT'TE DEVAM EDECEK
Tottenham ile olan kontratı sezon sonunda bitecek deneyimli futbolcu, haziran ayı sonrası da kariyerine Hajduk Split'te devam edecek.

VERİLEN MAAŞ GÜNDEM OLDU
Ivan Perisic'in Hajduk Split'ten alacağı maaş çok konuşuldu. Perisic, 1 euro kazanacak.

Geçtiğimiz haftalarda Nikola Kalinic'i transfer eden Hırvat ekibi, Kalinic ile de 1 euro'ya sözleşme imzalamıştı.

Perisic'e de aynı tarife uygulandı.

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17.5 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ
2004 yılında futbola Hajduk altyapısında başlayan Perisic, 2006'da ayrıldığı takımına 17.5 yıl sonra geri dönmüş oldu.

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