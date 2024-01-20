Sadettin Saran Fenerbahçe başkan adaylığı için imza topluyor

Kaynak: Habertürk
Sadettin Saran Fenerbahçe başkan adaylığı için imza topluyor
Uzun yıllardır Fenerbahçe başkanlığı aday olacağını açıklayan fakat henüz hiçbir seçimde aday olmayan Sadettin Saran'dan haziran ayında yapılacak kongre öncesinde yeni bir hamle geldi.

Fenerbahçe başkanlığı için uzun süredir aday olacağını duyuran ama hiçbir seçime katılmayan Sadettin Saran, haziran ayındaki kongre öncesi yeni bir adım attı.

Saran, kongre üyeliği için imza toplamaya başladığı bildirildi.
Saran’ın bu şekilde üye bilgilerine ve diğer ayrıntılara erişmeyi amaçladığı belirtildi.

ADAY OLACAĞINI İMA ETMİŞTİ
Saran, aralık ayında “Ali Koç görevine devam etmeli. ‘İstifa ediyorum’ derse biz varız” demişti.

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KULÜPTEN ATILIP GERİ GELMİŞTİ
Habertürk’ün haberine göre; Saran 2007’de kongre üyeliğinden çıkarılmış, 7 yıl süren hukuk mücadelesinin sonunda üyeliğe geri kabul edilmişti. 2002-2003 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer olan Rus oyuncu Vladimir Beschastnykh ile ilgili disiplin soruşturması açılan Sadettin Saran, oybirliğiyle kulüpten atılmıştı.

BAŞKANLIK HAYALİNİ SÜRDÜRÜYOR
Saran, 2006, 2013, 2021 ve son olarak Aralık 2023’te başkanlığa aday olduğunu söylemiş, farklı zamanlarda da bu isteğini ifade etmişti. Fakat Saran, henüz hiçbir kongrede başkanlık için resmi başvuru yapmadı.

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