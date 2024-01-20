'Gözlerimle gördüm' diyerek açıkladı. Abdürrahim Albayrak'tan flaş Dursun Özbek iddiası

Albayrak, TRT Spor'da katıldığı programda Dursun Özbek'i desteklediğini belirterek yapılacak seçimde de maddi ve manevi olarak yanında olacağını belirtti.

Her Galatasaraylı'nın da destek olması gerektiğini vurgulayan Albayrak, "Dursun Özbek Galatasaray'a borçsuzluk kağıdını almak için cebinden çok büyük para ödedi, ben canlı gözlerimle gördüm" dedi.

Dursun Özbek'in Galatasaray camiasını birleştirdiğini ileri süren Albayrak, "Geçmiş dönemleri suçlamayan tek başkan. Diğer takımların başkanlarına bakıyorsun hepsi geçmiş dönemlere laf ediyor" diye konuştu.