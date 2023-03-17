Diyanet'in gizli tarikatlar raporundan çıktı. FETÖ'cülerden boşalan kadrolara Menzilciler atandı

Cumhuriyet'in haberine göre, Menzil cemaati FETÖ’nün 2016 yılındaki darbe girişimi sonrası öne çıktı. Cemaatin, bürokrasideki kadrolaşması Diyanet’in “gizli tarikatlar raporuna” da yansıdı.

Menzil cemaati, FETÖ’nün 2016 yılındaki darbe kalkışmasının ardından önemli bir büyüme sürecine girdi. FETÖ’cülerin kamudaki kadroları tasfiye edilince yerlerine Menzil cemaatine yakın isimler atandı.

Özellikle Sağlık Bakanlığı Menzil cemaatinin yoğun biçimde örgütlü olduğu yer arasında gösteriliyor. Menzil’in AKP’ye ilgisi yeni değil. Menzilciler 31 Mart 2019 seçimlerinde de Cumhur İttifakı’nı desteklediklerini açıklamıştı.

Cumhur İttifakı’na destek açıklamasında yer alan Semerkand Vakfı ve Beşir Derneği AKP döneminde öne çıkıyor.

Beşir Derneği 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan dernek statüsü aldı. Derneğin 2021 yılı mali tablosuna göre mal varlığı 114.9 milyon liraya çıktı.

"TARAFTARI EN FAZLA OLAN GRUP"

Menzilciler Diyanet’in hazırladığı gizli tarikatlar raporunda da yer alıyor. Raporda Menzilcilerle ilgili “Menzil grubu ülkemizdeki benzeri yapılar içerisinde en çok taraftara sahip olanlardan biri olarak görülmektedir. Son zamanlarda Menzil grubunun bürokraside teşkilatlandığı ve kamuda etkinliğini artırdığı yönünde kamuoyunda bir kanaat dillendirilmeye başlanmıştır. Bu tezahürün ülkemizde orta ve uzun vadede sıkıntılara yol açacağı değerlendirilmektedir” ifadeleri yer aldı.