Tarikat şeyhi: Geçinemiyorum diyenin maaşını indirmek sünnettir. 4-5 maaş ve huzur hakkı alınmasına hiç laf etmedi

Vatandaşlar hayat pahalılığı ve geçinememekten dert yakınırken, Mevlevi tarikatı şeyhi Mustafa Özbağ'ın bir sohbetinde Hz. Muhammed döneminde yaşanan bir olayı örnek göstererek kullandığı ifadeleri yeniden gündeme geldi.

Mevlevi tarikatı şeyhi Mustafa Özbağ, geçinemeyenlerin maaşının düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Hz. Peygamber döneminden bir örnek veren Özbağ, şu ifadeleri kullandı:

"BU CİMRİLİK DEĞİL BU SÜNNET"

"Hani geldi birisi dedi ki ‘Ya Resulullah ben geçinemiyorum’ dedi.

‘Ne kadar maaş alıyorsun’ dedi.

Dedi ki; ‘5 dirhem alıyorum.’

‘Söyle’ dedi ‘Hazineye senin maaşını 3 dirheme indirsinler.’

O gitti Hazinedar’a dedi; ‘Hz. Peygamberin emri var. Bana 3 dirhem ödeyeceksiniz.’

Bir müddet sonra onunla karşılaştı. Sordu ona ‘geçinebiliyor musun?’

‘Allah razı olsun Ya Resulullah 3 dirhem olduğundan beri çok rahat geçiniyorum’ dedi.

Biz de şimdi geçinemiyorum diyene 5 lira daha veriyoruz. Bereket yok.

Sünnet ‘geçinemiyorum’ deyince ‘5’ten 3’e indir’ diyor.

Çocuğa harçlık veriyorsun örneğin. Ne kadar? Aylık 200 lira. Yetmiyor… 150 liraya düşüreceksin. Bu cimrilik değil bu sünnet. Yetirecek, bereketlenecek. Bereketini istesin Allah’tan.”

Özbağ'ın bu ifadeleri sosyal medyada tepki topladı, yorum yağdı.