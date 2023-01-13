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Fiat Doblo Combi fiyat listesi açıklandı. İşte en uygun otomobil modelleri

Fiat Doblo Combi’nin Ocak ayı zamlı fiyat listesi açıklandı

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 16:42
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Fiat Doblo Combi 2023 zamlı fiyat listesi açıklandı

Fiat Doblo Combi fiyat listesi açıklandı. İşte en uygun otomobil modelleri
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Otomobil markaları tek tek 2023 fiyat listelerini açıklıyor. Fiat yine en ucuz fiyat listesiyle yeni yıla girdi.

Fiat Doblo; Easy ve Safeline, uygun fiyatlı. Son güncellemenin ardından 105 HP'lik model seçeneği satıştan kaldırıldı.

Teknolojioku’da yer alan bilgilere göre, 120 HP güç üreten motor ise 320 Nm tork üretebiliyor. 0’dan 100 kilometreye 13,4 saniyede çıkan seçeneğin ortalama yakıt tüketimi ise 5,8 – 6,8 litre seviyelerinde.

Ticaride Easy, Safeline, Premio Plus ve Trekking olmak üzere dört donanım paketi bulunuyor.

Premio Plus ve Trekking ise 7 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, arka park sensörü, geri görüş kamerasının yani sıra sürücü ve yolcu yan hava yastıkları, elektrikli arka camlar, otomatik klima ve çocuk aynası gibi konfor sunuyor.

Ocak ayı 2023 fiyat listesi:

Easy 1.6 M.Jet 120HP

Fiyatı: 398.900 TL

 

Safeline 1.6 M.Jet 120HP

Fiyatı: 411.900 TL

Premio Plus 1.6 M.Jet 120HP

Fiyatı: 430.900 TL

 

Trekking 1.6 M.Jet 120HP

Fiyatı: 438.900 TL

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