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Opel Corsa’nın 2023 fiyat listesi belli oldu. Özellikleri de açıklandı

Otomobil markası Opel Corsa’nın zamlı fiyat listesi açıklandı. İşte detaylar...

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 16:27
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Opel Corsa otomobil modellerinin zamlı fiyatları açıklandı

Opel Corsa’nın 2023 fiyat listesi belli oldu. Özellikleri de açıklandı
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Yeni yılla beraber birçok otomobil markası zam üstüne zam yağdırdı. Opel Corsa’nın da ocak ayı fiyat listesi belli oldu.

ÖZELLİKLERİ

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Opel Corsa; ülkemizde üç benzinli motor seçeneğiyle satışta. Giriş seviyesi 1,2 motor; 75 HP güç ve 118 Nm tork üretebiliyor. 5 ileri manuel şanzımanla gelen motorun ortalama yakıt tüketimi fabrika verilerine göre 4,1 litre.

Orta seviye 1.2 Turbo, 100 HP güç ve 205 Nm tork üretebiliyor. Bu seçenekte sürücülere 8 ileri otomatik şanzıman sunuluyor. Ortalama yakıt tüketimi ise 4,3 litre. Aynı zamanda bu motorun 130 HP güç ve 230 Nm torkla gelen, otomatik şanzımanlı ve ortalama 4,5 litre yakıt tüketen bir seçeneği daha mevcut.

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