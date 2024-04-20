FIFA topa girdi milletvekillerine çağrı yaptı

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FIFA topa girdi milletvekillerine çağrı yaptı
FIFA Başkanı Gianni Infantino menajerlerin parayı sektör dışına aktardığını belirterek hükümet ve milletvekillerine çağrı yaptı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, menajerlerin transferlerden elde ettiği gelirlerin futbolun içinde tutulması gerektiğini belirtti.

Infantino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere Premier Lig takımlarının 1 Şubat 2023-1 Şubat 2024 tarihlerindeki transferlerde menajerlere yaklaşık 500 milyon avro ödediğini hatırlattı.

Bu miktarın büyük bir kısmının futboldan ayrıldığını vurgulayan Infantino, "Oyunun her seviyesinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve daha iyi yeniden dağıtım adına, menajer düzenlemeleri de dahil olmak üzere transfer sisteminde adil kurallar uygulamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

FIFA kuralları aleyhine bazı menajerlerin dava açtığını kaydeden Infantino, "Hükümetleri ve milletvekillerini bize katılmaya, transferlerden elde edilen gelirlerin futbolun içinde tutulması ve dünyanın her yerindeki kulüplerle paylaşılmasını sağlamak için aktif bir rol oynamaya çağırıyorum. Bu fonlar, mevcut ve gelecek nesil futbolcular için kesinlikle anahtar niteliğindedir" değerlendirmesinde bulundu.

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