Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı. Genç futbolcunun bileti kesildi

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Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı. Genç futbolcunun bileti kesildi
Beşiktaş Berkay Vardar ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş kendi altyapısında yetişen Berkay Vardar ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sezon başında FC Sheriff’e kiralık olarak giden genç yıldız 4 Şubat tarihinde siyah-beyazlılara geri dönmüştü.

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Beşiktaş’tan ayrılığa dair yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berkay Vardar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Berkay Vardar’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzalayan Vardar’ın 2026’ya kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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