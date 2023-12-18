Hasan Arat Ali Koç'a takıldı: Baba ocağına hoş geldiniz dedim

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı Tüpraş Stadyumu'nda ziyaret etti. İki başkan gerçekleştirdikleri görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Hasan Arat'ın sözleri şu şekilde;

-Ali Bey eski bir dostumuz olarak, yeni seçilen yönetim kurulumuzu ziyaret etti. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için birlikte müracaat etme kararı çıktı.

-Sayın Ali Koç'a 'Baba ocağına hoş geldiniz' dedim. Kulübümüzün en eski üyesi Rahmi Koç'un sicildeki kayıtlı güzel bir belgesini hatıra olarak hediye ettik. Bu ziyaretin aynısını Fenerbahçe Kulübü'ne yapacağız. Güncel sorunlarımızı konuştuk. Futbolun sıkıntılarını konuştuk. Önemli bir toplantı oldu. Bu toplantının örnek olmasını diliyorum. Bu barış ikliminin gelmesi önemli. Bugün önemli bir gündür. Ali Koç'a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum.

ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ

-Yönetim kurulundan 6 arkadaşımla beraber hayırlı, uğurlu olsun ziyareti için geldik. Ortak sorunlarımızı konuştuk. Nerede birbirimize destek olabiliriz... Nerede Güç birliği yapabileceğimizi konuştuk. Bu iki büyük kulübün, halkla ilişkileri, Cumhuriyet ve Atatürk'e bağlı olmaları konusunda çok benzer. Sahada rekabet, saha dışında da yapıcı rekabet. Sorunlarımız ve sıkıntılarımız hep aynı. Pek çok konuda ortak hareket ederek, ekonomimizi büyütmeyi konuştuk. Süper Kupa maçı var, biz müracaat etmeden TFF bunun için harekete geçmeliydi. Takvim çok sıkışık, en yakın zaman sanki bir sonraki sezon ligler başlamadan önce... Kararı TFF verecektir. Samimi, dostça karşılama için Sayın Başkan Hasan Arat'a ve yönetim kuruluna teşekkürler. Sahada rekabet, saha dışında yapıcı rekabet. İnşallah bu ziyaret, yapacağımız birçok ziyaretin başlangıcı olur.

Soru: Hasan Arat ile görüşmenizde TFF'nin istifası gündeme geldi mi?

-Kesinlikle gündeme gelmedi. Şuradaki buluşmayla hiç alakası olmayan bir soru sordunuz.

-İki kulüp birbirlerine 100. yıl formalarını hediye etti. Atamızın çok güzel bir fotoğrafını hediye ettik. Onlar da bana Rahmi Koç'un hiçbir yerde bulamayacağımız üyelik formunun çerçeveletilmiş halini verdiler. Rahmi Bey bunu benden isteyecektir ama vermeyeceğim.

-Beşiktaş'ın kapısı herkese açıktır. Bunlar büyük camialardır, bu ziyaretler çok anlamlıdır. Sanıyorum Ali Bey, 1998 yılında Süleyman ağabey ile seçildiğimizde kulübe gelmişti. Biz gitmiştik. Bunların olması lazım. Ortak sorunların tartışılması lazım. Sahada rekabet olacak ama bu iklimin Türkiye'ye yayılması lazım. Maçlarca centilmence mücadele edeceğiz. Bu kurumlar Türkiye'nin en önemli kurumlarından. Türkiye'yi kuran kurumlar. Barış ortamı için öncü olalım.