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Filenin Sultanları Kanada'yı da ezdi. Bravo Sultanlar

Filenin Sultanları kazanmaya devam ediyor...

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 19:56
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Filenin Sultanları FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda Kanada'yı mağlup etti

Filenin Sultanları Kanada'yı da ezdi. Bravo Sultanlar
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Şampiyonanın ikinci turundaki ilk maçında dün Almanya'yı 3-0'la geçen Filenin Sultanları, ikinci maçında Kanada ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekibimiz ikinci setinde Ebrar önderliğinde müthiş bir geri dönüşe imza attığı maçı 25-22, 26-24 ve 28-26'lık setlerle 3-0 kazanmayı başardı.

Türkiye ikinci turdaki üçüncü maçında 7 Ekim Cuma günü saat 18.30'da ABD ile kozlarını paylaşacak.

Sultanlar, 2. tur karşılaşmalarının ardından grupta ilk 4'e girmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.

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