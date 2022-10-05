Filenin Sultanları Kanada'yı da ezdi. Bravo Sultanlar

Şampiyonanın ikinci turundaki ilk maçında dün Almanya'yı 3-0'la geçen Filenin Sultanları, ikinci maçında Kanada ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekibimiz ikinci setinde Ebrar önderliğinde müthiş bir geri dönüşe imza attığı maçı 25-22, 26-24 ve 28-26'lık setlerle 3-0 kazanmayı başardı.
Türkiye ikinci turdaki üçüncü maçında 7 Ekim Cuma günü saat 18.30'da ABD ile kozlarını paylaşacak.
Sultanlar, 2. tur karşılaşmalarının ardından grupta ilk 4'e girmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.