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Voleybolcu Zehra Güneş, Ronaldo gibi top sektirdi

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda fırtına gibi eserken Milli yıldızımız Zehra Güneş futbol şov yaptı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 14:25
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Kadife bilekli voleybolcumuz Zehra salonda top sektirdi. Futbolcular videoyu birbirlerine gönderdi

Voleybolcu Zehra Güneş, Ronaldo gibi top sektirdi
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Ay - Yıldızlıların antrenmanında ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Voleybolcu Zehra Güneş Milli Takım'da voleybol topunu ayağıyla sektirmeye çalıştı.

Kameraya yansıyan eğlenceli anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

RAKİP SIRBİSTAN

"Filenin Sultanları", FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında bugün Sırbistan'la karşılaşacak.

Milli takım, grup mücadelesini bugün Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da TSİ 18.30'da başlayacak Sırbistan karşılaşmasıyla tamamlayacak.

Maçı TRT Spor Yıldız naklen yayınlayacak.

F Grubu'nda oynanacak kalan maçların programı ise şöyle:

8 Ekim Cumartesi
TSİ 16.00 ABD-Tayland
TSİ 20.00 Dominik Cum.-Kanada
TSİ 21.30 Polonya-Almanya

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Adanalı
8.10.2022 14:53
Başarılı olmalarına rağmen Her işimiz ters Ronaldo santrafor. Sen ABD karşısında Kaleci oldun sırtlan Sırpların karşısında bari Aslan olun da yüreğimiz soğusun yoksa tüm emekler heba olur sende KALECİ  
 
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