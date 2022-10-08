Voleybolcu Zehra Güneş, Ronaldo gibi top sektirdi

Ay - Yıldızlıların antrenmanında ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Voleybolcu Zehra Güneş Milli Takım'da voleybol topunu ayağıyla sektirmeye çalıştı.
Kameraya yansıyan eğlenceli anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
RAKİP SIRBİSTAN
"Filenin Sultanları", FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında bugün Sırbistan'la karşılaşacak.
Milli takım, grup mücadelesini bugün Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da TSİ 18.30'da başlayacak Sırbistan karşılaşmasıyla tamamlayacak.
Maçı TRT Spor Yıldız naklen yayınlayacak.
F Grubu'nda oynanacak kalan maçların programı ise şöyle:
8 Ekim Cumartesi
TSİ 16.00 ABD-Tayland
TSİ 20.00 Dominik Cum.-Kanada
TSİ 21.30 Polonya-Almanya
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