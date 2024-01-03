Ahmet Nur Çebi kılıcı çekti. Hasan Arat'a zehir zemberek sözlerle karşılık verdi

Beşiktaş’ın eski Başkanı Ahmet Nur Çebi, hastanede olduğu bir günde yapılan Divan Kurulu’nda Başkan Hasan Arat’ın ortaya attığı iddialara cevap verdi.

Çebi, şunları söyledi:

Stat sponsorluk anlaşması karşılığı Tüpraş’tan alınan paraların eski yöneticilere ödendiği iddiası gerçek dışıdır. Bu paraların büyük bir bölümü banka borçlarına, bir bölümü de yeni yönetimin kullanımına bırakılmıştır. Eski yöneticilere ödenen paralar, kulübe kasa kolaylığı sağlamak için verilen çeklerdir. Bu konuyu araştırmak çok kolaydır ve bunun söylenmesi art niyetli bir algı operasyonudur.

Beşiktaş camiasının isteği üzerine son 10 yılın özel amaçlı incelemesi yaptırılmış ve rapor hukuk büroları, bakanlıklar ve SPK’ye gönderilmiştir. Bu rapor kulübün Denetleme Kurulu ve Divan Kurulu Başkanlığı’na da ulaştırılmıştır. Bu raporun saklanması veya ulaşılamaması söz konusu değildir. Yeni yönetimin bu konuya hassasiyet göstermesi ve camiayı bilgilendirmesi gerekmektedir.

Kulübün şu anda CAS’ta hiçbir davası bulunmamaktadır. Son dava, pandemi döneminde kontratını fesheden Victor Ruiz ile ilgilidir.

Kulübümüzle yıllık 1.800.000 Euro’ya anlaşmış olan bu oyuncu, hiçbir oyuncumuzun yapmadığı bir haksızlık yaparak İspanya’da 800.000 Euro’ya bir takımla sözleşme imzalamıştır. CAS da bu oyuncudan 2 yıllık fark olan 1.000.000 Euro’yu ödemesine karar vermiştir.

Beşiktaş, bu oyuncunun yerine Wellinton’u transfer etmiş ve bu oyuncu da 800.000 Euro’ya sadık bir şekilde oynamıştır. Kulübümüz, 1.800.000 Euro alacak olan bir oyuncunun yerine 800.000 Euro’ya bir oyuncu getirerek mahkeme cezasını telafi etmiştir.

Ayrıca bu ödeme için bankada bloke edilmiş bir meblağ vardır ve yeni yönetimin bunun için ekstra bir kaynak aramasına gerek yoktur.

Ancak şunu söylemek isterim ki; Beşiktaş’a hizmet etmek benim görevimdir. Yanlış ifadeler kullanmadan önce bana da sorunları sorabileceklerini ve istedikleri hizmeti sunacağımı önemle belirtmek isterim. Beşiktaş’ın başarılı olmasını dilerim, başkalarının başarısızlığından beslenmem ve beslenmem de…

Bu konularla ilgili ve bundan sonra ortaya atılacak yalan yanlış haksız ithamlarla ilgili olarak ilk Divan Kurulu toplantısında, Mali Genel Kurul’da ve basında açıklama yaparak kamuoyunu aydınlatmaya devam edeceğim.

Bu vesileyle tüm spor camiasının ve Beşiktaşlıların yeni yılını içtenlikle kutlar; sağlık, mutluluk, başarılar dilerim. En büyük Beşiktaş…‘’