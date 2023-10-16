Filistinli diye 6 yaşındaki çocuğu öldürdü. ABD'de vahşet

ABD’nin Illinois eyaletinde 71 yaşında bir kişi, anne ve oğluna Filistinli olduğu gerekçesiyle saldırdı. 26 defa bıçaklanan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken anne ise ağır yaralandı.

Filistinli diye 6 yaşındaki çocuğu öldürdü. ABD'de vahşet

ABD’nin Illinois eyaletinde 71 yaşındaki Joseph Czuba isimli bir Amerikalı, bir anne ve oğluna Müslüman olduğu gerekçesiyle bıçakla saldırdı.

26 kez bıçaklanan 6 yaşındaki çocuk öldü. 32 yaşındaki kadın ise yaralandı.

Will County Şerif Bürosu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dedektifler, bu vahşi saldırıdaki her iki kurbanın da şüpheli tarafından Hamas ve İsrailliler arasındaki çatışmalar nedeniyle, Müslüman oldukları için hedef alındığını belirlemeyi başardı.”

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BİDEN’DAN TEPKİ GELDİ

ABD Başkanı Joe Biden da Filistinli Amerikalı anne ve oğula yönelik saldırı için, "Bu korkunç nefret eyleminin Amerika'da yeri yoktur ve temel değerlerimize aykırıdır. Amerikalılar olarak bir araya gelmeli ve İslamofobiyi, bağnazlığın ve nefretin her türlüsüne karşı gelmeliyiz" dedi.

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NEFRET SUÇUNDAN YARGILANACAK

Czuba, birinci derecen cinayet ve cinayete teşebbüs ile nefret suçunda bulunmaktan yargılanacak.

Will County Şerif Bürosu, Cumartesi sabahı bir kadının ev sahibi tarafından saldırıya uğradığına yönelik ihbarda bulunduğunu söyledi. Kadının, ihbarda banyoya kaçtığını ve saldırganı uzak tutmaya devam ettiğini söylediği ifade edildi.

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Polis memurları olay yerine vardığında ise kadın ve oğlunu göğüs, gövde ve üst uzuvlarında çok sayıda kez bıçaklanmış halde buldu. Her ikisi de hastaneye kaldırıldı, ancak çocuk daha sonra hayatını kaybetti

Ciddi şekilde yaralanan kadının hayati tehlikeyi atlattığı ifade edildi. Çocuğun ABD'de doğduğu, annesinin ise 12 yıl önce Batı Şeria'dan ABD'ye geldiği belirtildi.

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