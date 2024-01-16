Final yolu görünen diziler

Show TV’de yayınlanan Ne Gemiler Yaktım, ilk önce Pazartesi ekrana gelmiş; reytinglerde istenilen başarıyı elde edemediği için yayın günü Pazar’a alınmıştı.

Ekran ömrünü uzatmak için ikinci bir şans elde eden dizi, Pazar gününde de yüzleri güldürmedi. Önceki gün ekrana gelen son bölümde reytinglerde ilk 10’a bile giremeyen Ne Gemiler Yaktım için final pek de uzak görünmüyor.

Reytinglerde ilk 10’a giremeyen bir diğer dizi ise, yılbaşı (31 Aralık 2023) gecesi ekran yolculuğuna çıkan Yıldızlar Bana Uzak (atv). Yayına başlangıç tarihi yanlış seçilmişti. İlk bölümden itibaren umut vermedi. Bugün yarın onun için de final tarihi açıklanırsa şaşırmam.

Diziler kadar ilgi çeken paylaşımlar

Pazar günleri ekrana gelen yapımlardan Yargı (Kanal D), Teşkilat (TRT 1), Kirli Sepeti (FOX TV) ve Survivor (TV8) arasında kıran kırana geçen bir mücadele var.

İzleyicilerini oturttular. Reyting savaşında başa baş gidiyorlar. Hemen hemen hepsini mümkün olduğunca izlemeye çalışıyorum. Özellikle oyuncuların yayın öncesi sosyal medyadan yaptıkları esprili paylaşımlar, en az diziler kadar ilgi görüyor. Mesela Teşkilat’tan Murat Yıldırım ve Aybüke Pusat, Kirli Sepeti’nden Halil İbrahim Ceyhan ve Cansu Tosun.

Bunun son örneği, önceki gün Yargı’nın başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı fotoğraf. İkilinin takipçileriyle paylaştığı bu tarz eğlenceli kareler, hayranlarının da beğenisini kazanıyor. Bakalım, sevilen partnerler bundan sonra neler paylaşacaklar?

Anıları olan çok özel sürpriz

Son olarak Kardeşlerim (atv) dizisinde Doruk Atakul karakteriyle izlediğimiz Onur Seyit Yaran, yeni yaşını geçtiğimiz günlerde kutladı.

Oyuncu, ülkemizde olduğu kadar yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip. Şilili hayranları, 29. yaş günü nedeniyle Yaran’a çok özel bir kutlama yaptılar. Doğum günü nedeniyle New York Times Square Meydanı’nda oyuncunun çocukluk fotoğraflarının da yer aldığı video yayınlatarak unutamayacağı bir sürprize imza attılar.

Böylesi harika jestler, herkese nasip olmaz. Onur Seyit Yaran’ın hayranlarını tebrik ediyorum. Güzel bir düşünce. Ben de Yaran’a yeni yaşında sağlık, mutluluk diliyorum.