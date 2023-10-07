SPK Başkanı Ömer Gönül, geçtiğimiz hafta bir toplantıda yaptığı konuşmasında finansal okuryazarlığın önemimi anlattı ve bu konuda yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

Borsada yatırımcı sayısının 8 milyona ulaştığı şu günlerde elbette finansal okuryazarlık çok önemli.

Dahası yatırımcı için kurulmuş tuzaklar o kadar çok ki, uyarı yaparak bu insanları koruyamazsınız.

SPK her hafta kurul toplantısında birkaç kişiye ceza veriyor. Bunların arasında sosyal medya üzerinden küçük yatırımcının üç kuruşuna göz dikenler o kadar çok yer alıyor ki!

Bu sebeple finansal okuryazarlık şart.

İşte böyle bir ortamda benim de içinde olduğum bir platformdan bahsetmek istiyorum.

Karıncalar Finansal Okuryazarlık Platformu.

Başkanlığını benim yaptığım bu platform, hiçbir kuruluştan tek kuruş finansal destek almadan yayınlar yapıyor, ücretsiz etkinlikler düzenliyor.

Ankara, Yalova, Bursa ve son olarak da Tirebolu’da bu toplantıyı düzenledi.

Bu platformun her yöneticisi gırtlağa kadar borçlu ve bu borcu Karıncalar Platformu’nda ödüyor.

Ne borcu mu?

Memleket borcu! Bu memleketin kaynakları ile okuyup, büyüyüp onun ekmeği ile bir yerlere gelmenin minnet borcu.

Platformun çok değerli üyeleri var.

Kendi alanında Türkiye’nin en iyisi 4 akademisyen, bir denetçi, 2 iş adamı, 2 borsa uzmanı 1 eski SPK uzmanı ve aracı kurumlarda yıllarca yöneticilik yapmış insan, askerî ve siyasi stratejist ve çok sayıda ekonomist.

Bunların hepsi bu ülkenin kaynağı ile bir yerlere gelmiş pırıl pırıl insanlar.

Bu nedenle kendi imkânları doğrultusunda bu platforma destek veriyorlar ve Türkiye’de finansal okuryazarlığın gelişmesi için çaba harcıyorlar.

Karıncalar Platformu Türkiye’de ilk model. Yurt dışında benzerleri var.

Türkiye’de hedefi en küçük yatırımcı. Sadece borsa değil konu.

Bankacılık sektörü.

Siyaseti anlama ve piyasalar üzerindeki etkisi. Yasal düzenlemeleri anlama sanatı.

Dahası Karıncalar Platformu, yatırımcılara işaretleri doğru okuma sanatını öğretiyor.

Yatırımcının kendini koruması ancak donanımla olur.

Bunun için de finansal okuryazarlık şart!