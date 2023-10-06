Fıtık otu romatizmaya böyle iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Fıtık otunun romatizma ağrıları için kullanımı oldukça yaygındır.

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma çocuklar dahil olmak üzere her yaş grubundan kişide görülebilen, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalıktır.

Bazı durumlarda iç organları da etkileyen bu hastalık bilinenin aksine hava olaylarının neden olduğu bir rahatsızlık değildir.

İltihaplı romatizma ve iltihapsız romatizma olarak kabaca ikiye ayrılsa da, romatizmanın pek çok farklı alt türü bulunur.

ROMATİZMA BELİRTİLERİ

-Nörolojik şikayetler

-Böbrek fonksiyonlarında azalma

-Nefes darlığı

-Hareket kısıtlılığı

-Sabah saatlerinde eklemlerde oluşan sertlik

-Cildin güneşe karşı duyarlılık göstermesi

-Cilt altında beze oluşumu

-Vücudun farlı bölgelerinde görülen sertlik

-Güçsüzlük

-Gözlerde oluşan iltihaplanma

-Görme yetisinin bozulması veya kaybolması

-Uzun süreli yüksek ateş

FITIK OTU ÇAYI NASIL DEMLENİR? NASIL TÜKETİLİR?

Koyun otu çayı faydaları arasında şunlar bulunur. Sindirim sistemini rahatlatır, ishali kesmeye yardım eder.

Hazımsızlık, şişkinlik ve mide ağrılarının giderilmesinde faydalı olur. Sindirimi kolaylaştırıcı özellikler ihtiva eder. Koyun otu çayı hazırlamak için bitkinin kurutulmuş yapraklarına ve çiçeklerine gereksinim vardır.

En basit tarifiyle çay şöyle hazırlanır: Bir bardak su bir kap içerisinde kaynatılır. Kaynayan suyun içine 1 veya 2 çay kaşığı kadar kurutulmuş kuyun otu bitkisi atılır ve ateş kapatılır. 10 – 15 dakika boyunca demlenmeye bırakılır. Bundan sonra karışım süzgeç yardımıyla süzülür ve çay hazır hale gelir. Bu bitkinin tadı biraz acıdır. Tatlandırmak için sadece bir tatlı kaşığı bal kullanabilirsiniz. Bitki çaylarının şekerle tatlandırılması doğru değildir.

Kür halinde uygulayacağınız koyun otu çayını, günde 3 bardak olmak üzere tok karnına tüketebilirsiniz. Doktor onayı aldıktan sonra içmeniz gerektiğini de unutmamalısınız.