Fıtık otu karaciğer hastalıklarına böyle iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Fıtık otu; Karaciğer fonksiyonlarını iyileştirici özelliği bulunur.

KARACİĞER HASTALIKLARI NEDİR?

Karaciğer hastalıkları vücutta pek çok sistemin işleyişini ciddi oranda etkileyen önemli sağlık problemlerindendir.

Protein ve yağ sentezlenmesi, karbonhidrat ve yağ depolanması, safra ve üre yapımı, ilaç veya diğer maddelerin vücuttan uzaklaştırılması ve hormon metabolizması gibi önemli fonksiyonları bulunan karaciğer, vücudun en büyük organı olmakla birlikte bir salgı bezidir. Dolayısıyla pek çok sistem üzerinde önemli etkileri bulunan bu organın işleyişini bozan herhangi bir hastalık, diğer vücut sistemlerinin işleyişinde de ciddi aksaklıklara yol açabilir. Başlangıç evresinde teşhis edilip doğru tedavi girişimleri ile kontrol altına alınmayan hastalık durumunda kişinin genel vücut fonksiyonları hızla bozulur ve ilerleyen evrede yaşamı tehdit eden sağlık problemleri meydana gelir. Dolayısıyla karaciğerle ilgili hastalıklar ve bu hastalıkların belirtileri hakkında bilgi sahibi olmak özellikle karaciğer hastalıkları açısından riskli grupta yer alan kişiler için son derece önemlidir.

FITIK OTU ÇAYI NASIL DEMLENİR? NASIL TÜKETİLİR?

Koyun otu çayı faydaları arasında şunlar bulunur. Sindirim sistemini rahatlatır, ishali kesmeye yardım eder.

Hazımsızlık, şişkinlik ve mide ağrılarının giderilmesinde faydalı olur. Sindirimi kolaylaştırıcı özellikler ihtiva eder. Koyun otu çayı hazırlamak için bitkinin kurutulmuş yapraklarına ve çiçeklerine gereksinim vardır.

En basit tarifiyle çay şöyle hazırlanır: Bir bardak su bir kap içerisinde kaynatılır. Kaynayan suyun içine 1 veya 2 çay kaşığı kadar kurutulmuş kuyun otu bitkisi atılır ve ateş kapatılır. 10 – 15 dakika boyunca demlenmeye bırakılır. Bundan sonra karışım süzgeç yardımıyla süzülür ve çay hazır hale gelir. Bu bitkinin tadı biraz acıdır. Tatlandırmak için sadece bir tatlı kaşığı bal kullanabilirsiniz. Bitki çaylarının şekerle tatlandırılması doğru değildir.

Kür halinde uygulayacağınız koyun otu çayını, günde 3 bardak olmak üzere tok karnına tüketebilirsiniz. Doktor onayı aldıktan sonra içmeniz gerektiğini de unutmamalısınız.