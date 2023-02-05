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Flaş Flaş... İstanbul'da okullar tatil edildi

Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu uyarılarının ardından yurt genelinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yarın İstanbul'da okullar tatil edildi.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 20:49
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Flaş Flaş... İstanbul'da okullar tatil edildi

Flaş Flaş... İstanbul'da okullar tatil edildi
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İstanbul Valiliği İl basın ve halkla ilişkiler müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilimiz dâhilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları tatil edildi." ifadelerini kullandı.

VALİ YERLİKAYA DUYURDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanarak İstanbul’da okulların tatil edildiğini duyurdu;

"Kıymetli Hemşehrilerim Sevgili Öğrenciler,

20.00’de Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün paylaştığı verilere göre, İlimizde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle

Temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir."

İstanbul Valiliği İl basın ve halkla ilişkiler müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden saat 20.00’da alınan son meteorolojik verilere göre ilimizde;

“İstanbul’un kuzey kesimleriyle Avrupa Yakası’nda ve özellikle yakanın batı kesimlerinde daha fazla etkili olması beklenen kar yağışlarının Pazartesi öğleden sonraya kadar devam edeceği,

Şehrin diğer bölgelerindeki yağışların genellikle yağmur, karla karışık yağmur ve özellikle yüksek kesimlerde kar şeklinde olacağı,

Yüksek kesimler başta olmak üzere, yer yer kuvvetli BUZLANMA ve don hadiselerinin görülebileceği,

Rüzgârın KUVVETLİ FIRTINA ve YER YER TAM FIRTINA şeklinde esmesi” beklenmektedir.

Alman meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle;

6 Şubat 2023 Pazartesi günü;

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin; herhangi bir talebe ve ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın İDARİ İZİNLİ sayılması,

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilimiz dâhilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına;

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dâhil olmak üzere bütün eğitim kurulularımızdaki eğitim faaliyetlerine;

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine Bir (1) gün süreyle ARA VERİLMESİ kararlaştırılmıştır."

 

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Engelli hatice
5.02.2023 21:07
Engelli çalışanlar ne olacak rezil rüsva olup surunsunler AKaPe bunu istiyor tek dertleri İmamoğlu küçük düşsün..artık millet bunu yemiyor bilesiniz  
 
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