Flaş...Flaş...İYİ Parti asgari ücret teklifini açıkladı

Kürşad Zorlu, asgari ücret teklifi hakkında şunları söyledi:

“Ekonomi kurmaylarımız bugün başkanlık divanı toplantımıza İYİ Parti’nin asgari ücret konusundaki görüşlerini getirdiler. En az 9 bin 200 TL olması gerektiğini düşünüyoruz. İYİ Parti olarak önerimiz de 9 bin 600 TL’dir.”

Ayrıca üç ayda bir de asgari ücretin güncellenmesi gerektiği açıklandı.

Enflasyon konusunda baz etkisi sezonunun açıldığını konuşmasında söyleyen Kürşad Zorlu "Bugün açıklanan rakam başlayan bir ilüzyonun ilk halkası. Seçim yaklaşırken, milletimize sunulmak istenen baz etkisi senaryosunun başladığını ifade edebilirim"dedi