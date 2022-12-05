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Flaş...Flaş...İYİ Parti asgari ücret teklifini açıkladı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin asgari ücret için teklifinin açıkladı. İşte o rakam

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 16:01
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Flaş...Flaş...İYİ Parti asgari ücret teklifini açıkladı

Flaş...Flaş...İYİ Parti asgari ücret teklifini açıkladı
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Kürşad Zorlu, asgari ücret teklifi hakkında şunları söyledi:

“Ekonomi kurmaylarımız bugün başkanlık divanı toplantımıza İYİ Parti’nin asgari ücret konusundaki görüşlerini getirdiler. En az 9 bin 200 TL olması gerektiğini düşünüyoruz. İYİ Parti olarak önerimiz de 9 bin 600 TL’dir.”

Ayrıca üç ayda bir de asgari ücretin güncellenmesi gerektiği açıklandı. 

Enflasyon konusunda baz etkisi sezonunun açıldığını konuşmasında söyleyen Kürşad Zorlu "Bugün açıklanan rakam başlayan bir ilüzyonun ilk halkası. Seçim yaklaşırken, milletimize sunulmak istenen baz etkisi senaryosunun başladığını ifade edebilirim"dedi

 

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pastadaki pay
5.12.2022 17:01
türkiyenin bir pasta (toplam para) olduğunu düşünürsek işçi bu pastadan kişi başı kaç pay (kişi başı ücret) alıyor? gerisi rakam kandırmacası. alicengiz oyunu.  
 
Hasan Yanar
5.12.2022 16:45
Türkiye'deki hayat pahalılığı o kadar yüksek ki, asgari ücret 15000 TL olsun. Ama aynı zamanda herşeye zam geleceği için kurtarmaz  
 
NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE
5.12.2022 16:14
Ağa yiyeceği kadar yedi zaten,şimdide yeme sırası vatandaşda  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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