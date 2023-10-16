İsrail’in Gazze’ye kara harekatı beklenirken Netanyahu’ya büyük şok. İstifa sloganları ile sokağa çıktılar

İsrail’in Gazze’ye olası bir kara harekatı beklenirken yeni bir gelişme yaşandı. Tel Aviv’de toplanan İsrailliler Başbakan Netanyahu’nun istifasını istedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail’in Gazze’ye kara harekatı beklenirken Netanyahu’ya büyük şok. İstifa sloganları ile sokağa çıktılar

Editör: Serkan Talan

Hamas’ın 11 gün önce İsrail’e yaptığı saldırı sonrası Orta Doğu adeta kan gölüne döndü. Gazze ve İsrail’de binlerce kişi hayatını kaybetti. İsrail’in olası bir kara harekatı beklenirken ABD Başkanı Biden ise İsrail’in Gazze’yi olası işgaline tepki gösterdi.

İsrail’in Gazze’ye saldırılarına devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Tel Aviv’de toplanan yüzlerce kişi Başbakan Netanyahu’nun istifasını istedi.

SKY News’un İsrail yerel basınından elde ettiği bilgilere göre, Savunma Bakanlığı önündeki eylemin, Hamas’ın rehin aldığı bir rehinenin ailesinden bir kişinin çağrısı ile başladı.

Netanyahu hükümeti, Hamas’ın saldırısını İsrail istihbaratının nasıl göremediği yönünde çıkan tartışmalarla karşı karşıya kaldı. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ülke içindeki tepkiler nedeniyle zor durumda kaldığı belirtiliyor.

NETANYAHU’YA KARŞI AYLARCA PROTESTOLAR YAPILMIŞTI

İsrail Başbakanı Netanyahu, istifasını isteyen on binlerce İsraillinin aylar süren protestolarıyla karşı karşıya kalmıştı. Yargı reformuna sert tepki gösteren İsrailliler haftalık mitinglerde Tel Aviv sokaklarını doldurmuştu.

Aralık ayında yapılan seçimlerde Netanyahu, arkasına aşırı sağcı ve Ultra Ortodoks isimleri alarak iktidarda kalmayı başarmıştı.

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