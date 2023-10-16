İsrail'den ültimatom: Lübnan'ı yok ederiz. Tansiyon zirve yaptı

İsrail’in HAMAS’la çatışmaları şiddetlenirken diğer taraftan da Lübnan’daki Hizbullah mevzilerini vurmaya devam ediyor. İsrail, Hizbullah’ın savaşa girmesi halinde Lübnan’ı yok etmekle tehdit etti.

İsrail'den ültimatom: Lübnan'ı yok ederiz. Tansiyon zirve yaptı

İsrail ile HAMAS arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, Gazze’ye yönelik operasyonlar da devam ediyor.

İsrail Savuma Güçleri (IDF) ablukaya alınan bölgeye karadan ve havadan bomba yağdırıyor.

LÜBNAN’A ULTİMATOM

Gazze'deki insani durum her geçen dakika kötüleşirken İsrail’den gelen açıklama 'savaşta ikinci cephe mi açılacak' sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.

İsrail, Hizbullah'ın savaşa girmesi halinde atacağı adımları açıkladı.

İsrail ulusal güvenlik danışmanı Tzachi Hanegbi, Hizbullah'ı ikinci bir cephede savaş başlatmaması konusunda uyardı ve eğer başlatırsa 'Lübnan'ı yok etmekle' tehdit etti.

IDF sözcüsü Yarbay Peter Lerner, 'Son birkaç günde Hizbullah'la sınırda birçok çatışma yaşadık' dedi ve Hizbullah'ı savaş eşiğini geçme konusunda çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

General Daniel Hagari ise, güney Lübnan'daki Hizbullah güçlerini, saldırmaya devam etmeleri halinde yıkıcı sonuçlarla karşılaşacakları konusunda uyardı.

Hagari,'Hizbullah, Gazze'deki savaşında İsrail'e meydan okumak için Kuzey sınırında gerilimi tırmandırıyor ve bunu İran'ın desteği ve talimatıyla yapıyor, Lübnan'ı ve vatandaşlarını tehlikeye atıyor' dedi.

'2 CEPHEDE SAVAŞACAK GÜCÜMÜZ VAR'

Hagari, İsrail'in iki cephede ve daha fazlasında harekete geçmeye ve savaşmaya hazır güçlü bir ordusu olduğunu belirtti

SINIR BÖLGESİ BOŞALTILIYOR

İsrail ordusu, Lübnan’la artan gerilim nedeniyle kuzey sınırında yaşayan sivilleri tahliye ettiğini duyurdu.

Ordu, yaptığı açıklamada 'Lübnan sınırından iki kilometreye kadar bölgede yaşayan kuzey İsrail sakinlerini devlet misafirhanelerine tahliye etme planı uygulamaya konuldu' denildi.

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