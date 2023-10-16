İran Gazze’deki çatışmalara müdahil olacak mı? Flaş açıklama geldi

İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasına İran’ın müdahil olup olmayacağı günlerdir merak konusuyken, yetkililerden konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

İran Gazze’deki çatışmalara müdahil olacak mı? Flaş açıklama geldi

İsrail ile HAMAS arasındaki çatışmalar giderek şiddetlenirken tüm dünyanın gözü de bölgeye çevrilmiş durumda. Devam eden çatışmalarla ilgili en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de İran’ın müdahale edip etmeyeceğiydi. İranlı yetkililerden flaş bir açıklama geldi.

ABD'den yayın yapan Axios haber sitesinin isimleri açıklanmayan iki diplomatik kaynağına dayandırdığı habere göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile Beyrut'ta yaptığı görüşmede ülkesinin mesajını iletti.

Wennesland, Abdullahiyan'dan Gazze ve İsrail'deki çatışmanın bölgeye yayılmasının önlenmesine yardım etmesini istedi.

Söz konusu kaynaklara göre, Abdullahiyan da İran'ın çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşmesini istemediğini ve Gazze'de Hamas tarafından rehin tutulan İsraillilerin serbest bırakılmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

''KARŞILIK VERMEK ZORUNDA KALABİLİRİZ''

Buna karşılık ülkesinin "kırmızı çizgilerinin" olduğunu vurgulayan Abdullahiyan, İsrail'in saldırıları devam ederse ve özellikle Gazze'ye kara saldırısı başlatılırsa İran'ın karşılık vermek zorunda kalacağını BM yetkilisine iletti.

BM Özel Koordinatörü Wennesland da İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi başta olmak üzere İsrailli yetkililerle temasa geçerek İran'ın mesajını Tel Aviv yönetimine aktardı.

İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Abdullahiyan'ın bugün Beyrut'ta BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile İran Büyükelçiliğinde bir görüşme yaptığını duyurmuştu.

Beyrut'taki temasları kapsamında Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yanı sıra Filistinli direniş grupları Hamas ve İslami Cihad'ın üst düzey yetkilileriyle de bir araya gelen Abdullahiyan, İsrail'e Gazze'ye saldırıları derhal durdurma çağrısında bulunmuş ve "direniş cephesinin eli tetikte" demişti.

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