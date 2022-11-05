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  • Bütün baronların isimlerini tek tek sayacağım. 'Fotoroman Süleyman' diyen Kılıçdaroğlu meydan okudu. Orhan Uğuroğlu İngi

Bütün baronların isimlerini tek tek sayacağım. 'Fotoroman Süleyman' diyen Kılıçdaroğlu meydan okudu. Orhan Uğuroğlu İngiltere'den bildi

Kılıçdaroğlu, Sansür Yasası gerekçe gösterilerek ilk dava talebinin kendisine yönelmesi ile ilgili “Uluslararası uyuşturucu baronları Türkiye’de cirit atıyor. Keşke mahkeme açılsa, keşke gel mahkemede ifade ver deseler. Bütün baronların isimlerini tek tek sayacağım. Hepsini tek tek ama… ” diye konuştu.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 10:30
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'Fotoroman Süleyman' diyen Kemal Kılıçdaroğlu Londra’dan meydan okudu: Bütün baronların isimlerini tek tek sayacağım

Bütün baronların isimlerini tek tek sayacağım. 'Fotoroman Süleyman' diyen Kılıçdaroğlu meydan okudu. Orhan Uğuroğlu İngiltere'den bildi
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9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye giden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurtdışı seyahatlerine İngiltere'de devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun görüşmelerine ilişkin gelişmeleri Londra'dan aktaran Yeniçağ Yazarı Organ Uğuroğlu, CHP liderinin sözlerini toplantı masasındaki fotoğrafı ile paylaştı. 

Uğuroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya meydan okuduğunu belirttiği Kılıçdaroğlu’nun, “Keşke mahkemeye açılsa da ‘Gel, mahkemede ifade ver deseler’. Bütün baronların isimlerini tek tek sayacağım.” dediğini aktardı.

Uğuroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Fotoroman Süleyman” diyen Kemal Kılıçdaroğlu Londra’dan meydan okudu: “Uluslararası uyuşturucu baronları Türkiye’de cirit atıyor. Keşke mahkemeye açılsa da ‘Gel, mahkemede ifade ver deseler’. Bütün baronların isimlerini tek tek sayacağım.” 

Sansür Yasası gerekçe gösterilerek ilk dava talebinin kendisine yönelmesi ile ilgili soru üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Uluslararası uyuşturucu baronları Türkiye’de cirit atıyor. Keşke mahkeme açılsa, keşke gel mahkemede ifade ver deseler. Bütün baronların isimlerini tek tek sayacağım. Hepsini tek tek ama… Ne söyleyeyim şimdi. Adam Güney Amerika’dan uyuşturucu taşıyor, Mersin limanına geliyor, Mersin limanından pazarlanıyor. Kim tutuklu? Kim gözaltına alındı? Uyuşturucu baronları ile benim hiç fotoğrafımı gördünüz mü? Hayır, göremezsiniz. Ama Erdoğan’ın da fotoğrafı var. Ama Erdoğan’ın da fotoğrafı var. Fotoroman Süleyman’ın da fotoğrafı var. Bir uyuşturucu baronu ile nasıl olur da bir siyasetçi kol kola girer? Eğer siz, uyuşturucu baronları ile yan yana poz verirseniz, polis bir şey yapamaz. Ben şu sözü verdim, Türk halkına… Polis arkadaşlarıma söylüyorum: Uyuşturucu baronlarına karşı vereceğiniz her türlü mücadeleyi destekleyeceğim. Herhangi bir kişi uyuşturucu baronlarına dokunmayın diye telefon açarsa, yargıya müdahale ederse, bana haber vereceksiniz, ben o siyasetçilerin de bitiririm. Bu kadar kararlıyım. Uyuşturucu cennetine dönmeyecek Türkiye. Türkiye uyuşturucu baronlarının at koşturduğu bir ülke olmayacak. Öyle bana dava açarak bana gözdağı vermeye kalkıyorlar. Ne onların gücü yeter, çünkü ben haklıyım; ne onların gücü yeter, ne de onların yandaşlarının gücü.”

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Vatandaş
5.11.2022 11:35
Sayın Kılıçdaroğlu Biliyorsunuz ki suçu ve suçluyu gizlemek suçtur. Açıklamamak iftiraya da girer.Belge varsa borcunuzu ödeyin  
 
Milli Damar
5.11.2022 11:16
Kemal bey, bu toplumun senden sadece bir talebi var. Yeter ki sen Cumhurbaşkanı adayı olma onun dışında her şey serbest sana. İstediğini konuş, istediğini açıkla yeter ki Cb adayı olma.  
 
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