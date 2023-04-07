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Fotoğraf çekiminde gergin anlar. Çin Devlet Başkanı'nın protokol şefinden Macron'a uyarı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Pekin'de bir araya geldi. Macron fotoğraf çekimi sırasında yaptığı bir hareket yüzünden uyarıldı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 21:20
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron Çin liderinin yanında bunu yapınca uyarıldı

Fotoğraf çekiminde gergin anlar. Çin Devlet Başkanı'nın protokol şefinden Macron'a uyarı
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Çin’e ziyaret gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile fotoğraf çekimi sırasında elini cebine koydu. 

Yaşanan hareketin kaba olarak karşılanması nedeniyle Macron, Çin Devlet Başkanının Protokol Şefi, tarafından uyarıldı.

UYARI GELİNCE ELİNİ CEBİNDEN ÇIKARDI

Liderler, ikili görüşmenin ardından fotoğraf çekimine geçti. Macron, fotoğraf çekimi sırasında elini cebine attı. Çin Devlet Başkanının Protokol Şefi, Macron’u uyarınca Fransız lider elini cebinden çıkardı. Macron, bu hareketi Afrika ziyaretlerinde üstünlük taslamak için sık sık yapıyor.

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