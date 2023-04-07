Fotoğraf çekiminde gergin anlar. Çin Devlet Başkanı'nın protokol şefinden Macron'a uyarı

Çin’e ziyaret gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile fotoğraf çekimi sırasında elini cebine koydu.

Yaşanan hareketin kaba olarak karşılanması nedeniyle Macron, Çin Devlet Başkanının Protokol Şefi, tarafından uyarıldı.

UYARI GELİNCE ELİNİ CEBİNDEN ÇIKARDI

Liderler, ikili görüşmenin ardından fotoğraf çekimine geçti. Macron, fotoğraf çekimi sırasında elini cebine attı. Çin Devlet Başkanının Protokol Şefi, Macron’u uyarınca Fransız lider elini cebinden çıkardı. Macron, bu hareketi Afrika ziyaretlerinde üstünlük taslamak için sık sık yapıyor.