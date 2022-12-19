Arjantin kalecisi Martinez skandal hareketi neden yaptığını açıkladı. Fransa maçı sonrası yaptığı olay olmuştu

Katar'daki Dünya Kupası'nda Arjantin'in Fransa'yı penaltı atışlarıyla geçip, şampiyon olmasının ardından altın eldiven ödülünü alan Arjantin kalecisi Emiliano Martinez skandal bir harekete imza atmıştı.

Martinez, aldığı altın eldiven ödülüyle Fransa tribünlerine ayıp bir hareket yapmıştı.

Martinez, şunları söyledi:

"Çok acı çektik. Geriden döndük. İnanılmaz. Sanki kaderimizde acı çekmek vardı. Sonunda oldu. Gol atıyorduk, olmuyordu. Tanrıya şükürler olsun, sonunda kazandık. Hala inanamıyorum. Kelimeleri bulamıyorum. Söyleyecek söz bulamıyorum. Bütün arkadaşlarımın unutmayacağı bir an yaşıyoruz. Her şey istediğimiz gibi oldu.

Kutlamalarda o hareketi yaptım çünkü Fransız taraftarlar beni yuhaladı. Bunlar benim üstümde işe yaramaz"