Fransa Milli Takımı'ndaki hangi futbolcu nereli

Katar'daki Dünya Kupası'nda Arjantin'e finalde penaltılarla kaybederek ikinci olan Fransa Milli Takımı'nda Fransa kökenli sadece 2 futbolcu yer aldı.
Fransızlarda Rabiot ve Pavard'ın dışındaki futbolcuların tamamının kökeni Fransa dışından.
İşte Fransa Milli Takımı'ndaki futbolcuların kökenleri:
Hugo Lloris: Katalan
Alphonse Areola: Filipinler
Steve Mandanda, Axel Disasi, Kolo Muani: Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Jules Kounde: Benin
Lucas Hernandez, Theo Hernandez: İspanya
William Saliba: Anne Kamerun, Baba Lübnan
Dayot Upamecano: Gine Bissau
Raphael Varane: Martinik
Marcus Thuram, Kingsley Coman: Guadeloupe
Ibrahima Konate, Youssouf Fofana: Mali
Aurelien Tchouameni: Kamerun
Eduardo Camavinga: Angola
Matteo Guendouzi: Fas
Kylian Mbappe: Anne Cezayir, Baba Kamerun
Antoine Griezmann: Anne Almanya, baba Portekiz
Olivier Giroud: İtalya
Ousmane Dembele: Moritanya ve Senegal
Andrien Rabiot ve Benjamin Pavard: Fransa
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