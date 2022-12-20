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Fransa Milli Takımı'ndaki hangi futbolcu nereli

Katar'da Fransa Milli Takımı'nda sadece 2 Fransız asıllı futbolcu yer aldı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 17:25
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Fransa Milli Takımı'nda sadece 2 Fransız asıllı futbolcu yer aldı. Fransa Milli Takımı'ndaki hangi futbolcu nereli

Fransa Milli Takımı'ndaki hangi futbolcu nereli
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Katar'daki Dünya Kupası'nda Arjantin'e finalde penaltılarla kaybederek ikinci olan Fransa Milli Takımı'nda Fransa kökenli sadece 2 futbolcu yer aldı.

Fransızlarda Rabiot ve Pavard'ın dışındaki futbolcuların tamamının kökeni Fransa dışından.

İşte Fransa Milli Takımı'ndaki futbolcuların kökenleri:

Hugo Lloris: Katalan

Alphonse Areola: Filipinler

Steve Mandanda, Axel Disasi, Kolo Muani: Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Jules Kounde: Benin

Lucas Hernandez, Theo Hernandez: İspanya

William Saliba: Anne Kamerun, Baba Lübnan

Dayot Upamecano: Gine Bissau

Raphael Varane: Martinik

Marcus Thuram, Kingsley Coman: Guadeloupe

Ibrahima Konate, Youssouf Fofana: Mali

Aurelien Tchouameni: Kamerun

Eduardo Camavinga: Angola

Matteo Guendouzi: Fas

Kylian Mbappe: Anne Cezayir, Baba Kamerun

Antoine Griezmann: Anne Almanya, baba Portekiz

Olivier Giroud: İtalya

Ousmane Dembele: Moritanya ve Senegal

Andrien Rabiot ve Benjamin Pavard: Fransa

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