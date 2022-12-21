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Fransa Milli Takımı karıştı. Huzursuzluğun kaynağı ortaya çıktı

Fransa'nın Dünya Kupasını alamamasındaki sebep: Bilgi sızdırmak, teknik ekiple tartışmak, uygunsuz sözler... Fransa'daki huzursuzluğun kaynağı belli oldu.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 09:57
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Milli Takım karıştı. Fransızlar bu iddaiyı konuşuyor

Fransa Milli Takımı karıştı. Huzursuzluğun kaynağı ortaya çıktı
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Fransa Milli Takımı içinde yaşanan huzursuzluk ortaya çıktı. İddiaya göre Benjamin Pavard takım içinde uygunsuz davranışlar sergiledi.

2022 Dünya Kupası'nın ardından turnuvanın yankıları devam ediyor.

L'Equipe gazetesi, turnuva esnasında Fransa Milli Takımı'nda bir huzursuzluk olduğunu iddia etmişti. Turnuva sonrasında yaşanan huzursuzlukla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Fransız gazeteci ve futbol uzmanı Romain Molina, takım içinde yaşanan sıkıntının Benjamin Pavard'dan kaynaklandığını öne sürdü.

Bayern Münih'in 26 yaşındaki yıldız futbolcucusunun Fransa Milli Takımı'ndaki diğer takım arkadaşlarına yönelik uygunsuz sözler kullandığı ve bu yönde davranışlar sergilediği iddia ediliyor ancak hepsi bununla sınırlı değil. Habere göre Pavard soyunma odasında kötü bir hava yarattı ve arkadaşlarının yanı sıra teknik ekiple de tartışma yaşadı.

Pavard ile ilgili en ciddi iddia ise bilgi sızdırdığı yönünde... Molina'nın iddiasına göre Pavard, yakın olduğu basın mensuplarına soyunma odasında yaşananlarla ilgili bilgiler sızdırdı.

Deschamps'ın Pavard'ın bu davranışlarına karşılık onun yerine Jules Kounde'yi tercih ettiği konuşuluyor.

Pavard için ilk değil

Benjamin Pavard daha önce de yaşadığı olaylarla sık sık gündeme gelmişti.

Daha önce Paul Pogba ile gözler önünde tartışan Pavard, özel hayatında da alkollü araç kullanması nedeniyle Münih polisi tarafından gözaltına alınmıştı.


 

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