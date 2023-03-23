﻿Mbappe'nin kaptan olmasının ardından Fransa'da kriz çıktı

Dünya Kupası finalinde Arjantin'e yenilerek kupayı kıl payı kaçıran Fransa'da kriz çıktı.

Tecrübeli kaleci Hugo Lloris'in milli takımı bırakmasının ardından, boşalan kaptanlık görevine Didier Deschamps tarafından Mbappe getirildi.

Kaptanın Mbappe olmasının ardından Antoine Griezmann, büyük tepki gösterdi.

MİLLİ TAKIMI BIRAKABİLİR

Bu göreve gelmeyi bekleyen Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann, İspanyol basınına göre bir hayli keyifsiz ve tepkili.

Griezmann'ın, bu sebepten dolayı milli formayı bırakabileceği iddia edildi.