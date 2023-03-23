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Mbappe'nin kaptan olmasının ardından Fransa'da kriz çıktı

Fransa Milli Takımı'nın kalecisi ve kaptanı Hugo Lloris'in milli takımı bırakmasının ardından Didier Deschamps, Mbappe'yi yeni kaptan yaptı. Bu olayın ardından Fransa'da kriz çıktı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 09:19
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Fransa'da Mbappe krizi

Mbappe'nin kaptan olmasının ardından Fransa'da kriz çıktı
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Dünya Kupası finalinde Arjantin'e yenilerek kupayı kıl payı kaçıran Fransa'da kriz çıktı.

Tecrübeli kaleci Hugo Lloris'in milli takımı bırakmasının ardından, boşalan kaptanlık görevine Didier Deschamps tarafından Mbappe getirildi.

Kaptanın Mbappe olmasının ardından Antoine Griezmann, büyük tepki gösterdi.

MİLLİ TAKIMI BIRAKABİLİR
Bu göreve gelmeyi bekleyen Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann, İspanyol basınına göre bir hayli keyifsiz ve tepkili.

Griezmann'ın, bu sebepten dolayı milli formayı bırakabileceği iddia edildi.

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