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Arjantin teknik direktörü Scaloni'den açıklamalar. ''Fransa'nın favori olduğunu duymak hoşumuza gidiyor''

Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Fransa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 20:54
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''Fransa'nın favori olduğunu duymak hoşumuza gidiyor'' Arjantin teknik direktörü Scaloni'den açıklamalar

Arjantin teknik direktörü Scaloni'den açıklamalar. ''Fransa'nın favori olduğunu duymak hoşumuza gidiyor''
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Scaloni, 2022 Dünya Kupası'nda yarın Fransa ile oynayacakları final maçı öncesinde FIFA Basın Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Turnuva boyunca taraftarlarını mutlu etmeyi başardıklarını belirten Scaloni, "Umarım kupayı kazanabiliriz, bu harika olur. Fransa'ya karşı nasıl oynayacağımızı biliyoruz, net bir oyun planımız var. Dünyadaki en iyi taraftarlara sahip olduğumuza inanıyorum. Onların sevince ihtiyacı vardı ve bunu onlara verdik." diye konuştu.

Scaloni, iki takımın da maçın gidişatını etkileyebilecek çok sayıda oyuncuya sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu, Messi ve Mbappe'nin ötesinde Arjantin ile Fransa arasındaki bir maç. Maçın bizim lehimize sonuçlanmasını umuyoruz." dedi.

Ağustos 2018'de takımın başına geçen Scaloni, görev süresiyle ilgili soruya, "Daha önce her Arjantinlinin olmak isteyeceği bir yerde olduğumu söylemiştim. Çok mutluyum ve yaşadığımız harika anların tadını çıkarıyorum. Bir Dünya Kupası finalinin eşiğindeyiz." yanıtını verdi.

44 yaşındaki teknik adam, Mbappe'yi nasıl durduracakları sorusu üzerine, "Bu, bir ekip çalışması ve sadece Mbappe için geçerli değil. Fransa, Mbappe'yi besleyen ve onu daha da iyi yapan takıma sahip. O harika oyunculardan biri, genç ve gelişmeye devam edecek." yorumunu yaptı.

Scaloni, yıldız futbolcu Messi'nin son kez Dünya Kupası'nda yer almasıyla ilgili, "Eğer bu Messi'nin Arjantin ile son maçı olacaksa, umarız kupayı kazanabiliriz. Bunun tadını çıkarmak için Dünya Kupası finalinden daha iyi bir senaryo olamaz."

Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez de turnuvaya üzerlerinde "soğuk duş" etkisi yapan Suudi Arabistan yenilgisiyle başladıklarını belirterek, "Fransa'nın favori olduğunu duymak hoşumuza gidiyor. Kendimizi kimseden aşağı görmüyoruz." dedi.

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