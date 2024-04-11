Fred cezalı mı? Son durumu belli oldu

Fenerbahçe; Olympiakos deplasmanında maçı 3-0'dan 3-2'ye getirdi.

Bu durum Sarı-Lacivertli ekipte rövanş için umutların yeşermesine neden olurken iki oyuncunun durumu endişe yaratmıştı.

Dizinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Oosterwolde'nin ardından Fred'in de gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştüğü belirtilmişti.

Ancak Fred'in cezalı olmadığı ortaya çıktı. Brezilyalı futbolcunun 3. sarı kartını görüp sınıra geldiği, Kadıköy'de Olympiakos ile oynanacak rövanş karşılaşmasında takımdaki yerini alacağı kaydedildi.