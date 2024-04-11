Fred cezalı mı? Son durumu belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Fred cezalı mı? Son durumu belli oldu
Olympiakos maçında sarı kart gören Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'in cezalı olup olmadığı netliğe kavuştu.

Fenerbahçe; Olympiakos deplasmanında maçı 3-0'dan 3-2'ye getirdi.

Bu durum Sarı-Lacivertli ekipte rövanş için umutların yeşermesine neden olurken iki oyuncunun durumu endişe yaratmıştı.

Dizinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Oosterwolde'nin ardından Fred'in de gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştüğü belirtilmişti.

Ancak Fred'in cezalı olmadığı ortaya çıktı. Brezilyalı futbolcunun 3. sarı kartını görüp sınıra geldiği, Kadıköy'de Olympiakos ile oynanacak rövanş karşılaşmasında takımdaki yerini alacağı kaydedildi.

gk6bmo5xuaeeoz9.jpeg

gk6cec-wuaee66y.jpeg

İlgili Haberler
Olympiakos Fenerbahçe maçında 35 yıllık tesadüf. Tarih tekerrür eder mi?
İsmail Kartal Olympiakos maçı sonrası patladı. 'Kamuoyu bunları bilmiyor' diyerek tek tek açıkladı
Anadolu Efes tarih yazdı. Kızılyıldız neye uğradığını şaşırdı
Olympiakos: 3 Fenerbahçe: 2
Fenerbahçe Yunanistan'da 3-0'dan nasıl geri döndü? İsmail Kartal'ın en büyük hatasını açıkladı
Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha. Yıldız oyuncusunu kaybetti
Fenerbahçe 3-1 yenildi şampiyonluk yolunda yara aldı
Son Haberler
Gaziantep'te çocuklar arasındaki tartışma kanlı bıçaklı kavga:1 Ölü, 3 Yaralı Yerel Haberler
Gaziantep'te çocuklar arasındaki tartışma kanlı bıçaklı kavga:1 Ölü, 3 Yaralı
İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvay seferleri durduruldu Gündem
İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvay seferleri durduruldu
İngiltere’de elektrikli bisiklet bir anda patladı Video
İngiltere’de elektrikli bisiklet bir anda patladı
Olympiakos Fenerbahçe maçında 35 yıllık tesadüf. Tarih tekerrür eder mi? Spor
Olympiakos Fenerbahçe maçında 35 yıllık tesadüf. Tarih tekerrür eder mi?
Kırgızistanlı çocuğun beyninden saç çıktı Sağlık
Kırgızistanlı çocuğun beyninden saç çıktı
Aydın’da 1 günde 68 düzensiz göçmen kurtarıldı Gündem
Aydın’da 1 günde 68 düzensiz göçmen kurtarıldı
Rusya'da çığ düştü Dünya
Rusya'da çığ düştü