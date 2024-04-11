İsmail Kartal Olympiakos maçı sonrası patladı. 'Kamuoyu bunları bilmiyor' diyerek tek tek açıkladı

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İsmail Kartal Olympiakos maçı sonrası patladı. 'Kamuoyu bunları bilmiyor' diyerek tek tek açıkladı
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal; Olympiakos karşılaşmasının ardından flaş açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe; UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Yunanistan'da karşılaştığı Olympiakos'a 3-2 yenildi.

Karşılaşmada 3-0 geriye düşen, sonradan bulduğu 2 golle farkı 1'e indiren Sarı-Lacivertli ekipte eleştiri oklarının hedefinde teknik direktör İsmail Kartal vardı.

Ferdi, İsmail Yüksek ve Fred'i yedek soyundurması nedeniyle tepki çeken Kartal, karşılaşma sonunda kendini savundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları:

"Sonuçta bugün buraya biz avantajlı bir skor elde etmek, hatta kazanmak için geldik. Oyuna iyi başladık. İlk 6-7 dakikada 2 pozisyonumuz vardı. Değerlendiremedik. İlk yarı sonuna doğru oyun kontrolü bizde olmasına rağmen basit golle yedik. Soyunma odasında bu maçı çevirebileceğimizi söyledik, bazı konuşmalar yaptık. 3. golü yedik, basit bir goldü, kendi hatamızdı. Buna rağmen oyunu bırakmadık.

"Risk alarak değişiklikler yaptık. 3-3, hatta 4-3 bile kazanabilirdik. Sonuçta bugün belki mağlup olarak değil en kötü beraberlikle veya maçı kazanarak dönmek istiyorduk. 3-0'dan 3-2'ye dönmek de güzel, reaksiyon verdik. İstanbul'da taraftarımızla birlikte turu geçeriz."

"Bazı sakat oyuncularım var. Taraftarlarımız, kamuoyu bunları bilmiyor. Oyuncularımla yaşayan benim. %100 hazır değiller. Parça parça önümüzdeki maçlara en ideal şekilde sakatlanmadan sezonu bitirebilmek adına plan yaptık. Yoğun fikstürümüz var. 3 günde 1 maç oynuyoruz. 60. dakikada risk aldım. Mecburdum. Bu bölümden sonra ortaya koyduğumuz reaksiyon güzeldi."

"Oosterwolde'de inşallah büyük bir şey yoktur. Kontrollerden sonra belli olacak. Tadic'te bir şey yok. Hasarlı bir şekilde maçı tamamladık. Gönül ister ki oyuncularım maçları sağlıklı şekilde bitirsin. Maalesef şanssızlık yaşıyoruz. İnşallah bu maçta bunu sonlandırmış oluruz."

"Taraftarların beklentilerini biliyorum. Benim beklentilerim taraftarlar gibidir. Güçlü karakterli oyuncularım var. Hangi şartlarda olursak olalım, nerede olursak olalım herkese gösterdik. Son Adana Demirspor maçında 1 tane sağlam oyuncum vardı. Sakat oyuncular için doktorlar 15-20 dakika oynayabilir dediler. Ben risk aldım ve 60'tan sonra oyuna aldım. Oyuncularımın sağlıklı bitirebilmeleri gayet güzel oldu. Önümüze bakacağız."

"3-0 kabul edilebilir bir skor değildi. Takım da ben de kabul etmiyordum, bir reaksiyon gösterdik ve 3-2'ye getirebildik maçı."

Bu arada basın toplantısında bir Yunan muhabir, Kartal'a "Söylediğinize göre sahada Fenerbahçe'den başka bir takım yoktu. Ancak Olympiakos maçı 4-0 da yapabilirdi. Düşünceleriniz biraz kibirli olabilir mi?" diye sordu.

İsmail Karta şu cevabı verdi:
"Olympiakos iyi bir takım. İyi oyuncuları, ateşli bir taraftarı var. Biz de büyük bir camiayız. Maça daha iyi başladık. Burada yaptıklarımızı anlatmak benim en doğal hakkım. Onların da pozisyonları var ama 3-0'dan sonra maçı 4-3 bile kazanabilirdik. Maçtan önce Yunan basını bana sorduğunda 'Maçın favorisi yok' demiştim. Yine aynı şeyi söylüyorum. 3-0'dan sonra maçı 3-2 bitirebildiğimiz için çok mutluyum. Turu geçeceğimize inanıyorum."

"Batshuayi'nin durumu daha kritikti diğerlerine göre. En fazla 5-10 dakika oynayabilecek durumdaydı. Sakatlansa belki 5 hafta daha oynayamayacaktı. Her oyuncumuzu korumak zorundayız."

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