Olympiakos: 3 Fenerbahçe: 2

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Olympiakos: 3 Fenerbahçe: 2
Fenerbahçe, Olympiakos deplasmanında 3-0 geriye düştüğü maçta daha sonra 2 gol buldu, ancak sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sezon Avrupa'daki tek temsilcimiz konumunda olan Fenerbahçe; UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan'da Olympiakos ile karşı karşıya geldi.

Karaiskakis Stadı'ndaki mücadeleyi ev sahibi Olympiakos 3-2 kazandı.

İsmail Kartal'ın ekibi Sarı-Lacivertliler; 8. dakikada Konstantinos Fortounis, 32. dakikada Stevan Jovetic ve 57. dakikada Chiquinho'nun gollerine engel olamayınca bir anda 3-0 yenik duruma düştü.

Ancak İsmail Yüksek ve Fred'in oyuna girmesiyle toparlanan Fenerbahçe; 68'de farkı 1'e indirdi. Osayi'nin düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Tadic gole çevirdi.

Dakikalar 74'ü gösterdiğinde İrfan Can Kahveci sahneye çıktı ve skoru belirleti: 3-2.

Rövanş karşılaşmanın 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de İstanbul'da oynanacak.

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