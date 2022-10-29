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  • Bilet fiyatları belli oldu. İstanbul'da 7 yere yeni vapur hattı konuldu. Salı günü başlıyor

Bilet fiyatları belli oldu. İstanbul'da 7 yere yeni vapur hattı konuldu. Salı günü başlıyor

Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç’te 7 yeni vapur hattı, 1 Kasım itibariyle seferlerine başlıyor.  En ucuz bilet 9.47 TL, en pahalı bilet ise 31.85 kuruş olacak.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 13:50
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Fstanbul’da 7 yere yeni vapur hatları konuldu. Bilet fiyatları belli oldu. Yaşasın salı günü başlıyor

Bilet fiyatları belli oldu. İstanbul'da 7 yere yeni vapur hattı konuldu. Salı günü başlıyor
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Patronlardünyası'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından geçen eylül ayında; Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Çengelköy-Kabataş, Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Avcılar-Bostancı arasında yeni vapur hatları oluşturulmasına karar verilmişti. Yeni hatlar 1 Kasım itibariyle seferlerine başlayacak.

AŞİYAN'A 2 HAT

İBB, 28 Ekim'de açılışı yapılan Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Fünikülerine entegre olacak 2 hattı da hizmete aldı. “Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu” ve “Üsküdar-Aşiyan” deniz yolu hatları da 28 Ekim itibariyle yolcularını ağırlamaya başladı.

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ring hattında günde 36 sefer yapılacak ve toplam sefer süresi 15 dakika olacak. Aşiyan-Üsküdar hattında ise günlük 44 sefer yapılacak ve sefer süresi 25 dakika olacak. Ayrıca 1 Kasım'dan itibaren deniz hatlarına ya da deniz hatlarından yapılan tüm aktarmalar yüzde 50 indirimi olacak.

KADIKÖY-EYÜP ARASI 50 DAKİKA

Kadıköy – Kasımpaşa – Fener – Sütlüce – Eyüp arasında hizmet verecek hattının sefer süresi 50 dakika olarak. Maltepe – Büyükada – Heybeliada – Burgazada – Kınalıada hattı sefer süresi ise 65 dakika olacak. Hatta günlük 24 sefer yapılması planlanıyor.

İki kıta arasında hizmet verecek Bostancı – Moda – Kadıköy – Kabataş Hattının sefer süresi 70 dakika olacak. Sefer süresi 50 dakika olarak öngörülen Avcılar – Bakırköy – Kadıköy Hattı günlük 24 sefer yapılması planlanıyor. Avcılar ve Bostancı arasını 45 dakikaya indirecek hatta ise günde 20 sefer yapılacak.

İŞTE ÜCRET TARİFESİ

1 Kasım'da hizmet vermeye başlayacak deniz hatlarının ücret tarifesi ise şöyle olacak:

Çengelköy – Kabataş Hattı: 9.47 TL
Beşiktaş – Eyüp Hattı: 11.50 TL
Kadıköy – Eyüp Hattı: 11.50 TL
Avcılar – Kadıköy Hattı: 28.74 TL
Avcılar – Bostancı: 31.85 TL
Maltepe – Adalar Hattı: 21.90 TL
Bostancı – Kabataş Hattı: 11.50 TL

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Mehmet Tok
29.10.2022 14:21
Trafiği rahatlatacak çok önemli bir hizmet.Su yolunun etkili bir şekilde kullanılması İstanbul Belediyesin sonunda aklına geldi. IBB ve Sayın İmamoğlu'na teşekkür ederiz.  
 
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