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  • Kılıçdaroğlu’ndan Muhsin Yazıcıoğlu mesajı. Furkan Yazıcıoğlu ile fotoğrafını paylaşıp söz verdi

Kılıçdaroğlu’ndan Muhsin Yazıcıoğlu mesajı. Furkan Yazıcıoğlu ile fotoğrafını paylaşıp söz verdi

Kılıçdaroğlu vefat eden Muhsin Yazıcoğlu’nun anarak sosyal medya hesabından Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile fotoğrafını paylaştı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 13:46
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Kılıçdaroğlu Muhsin Yazıcıoğlu'nu fotoğraf paylaşarak andı

Kılıçdaroğlu’ndan Muhsin Yazıcıoğlu mesajı. Furkan Yazıcıoğlu ile fotoğrafını paylaşıp söz verdi
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Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 14’üncü yıldönümünde anılıyor. 

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu merhum Muhsin Yazıcoğlu’nu yıldönümünde andı.

Sosyal medya hesabından Muhsin Yazıcoğlu’nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile fotoğrafını paylaşan Kılıçdaroğlu şunları yazdı:

“Muhsin Yazıcıoğlu’nu vefatının 14. yıl dönümünde rahmetle anıyorum” diye Kılıçdaroğlu, “Allah bana ömür verdiği sürece, rahmetlinin sevgili oğlu Fatih Furkan, yanıbaşımdan ayırmayacağım diğer bir yol arkadaşımdır”

Kılıçdaroğlu devamında “Merhum Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmayı birlikte sonuca vardıracağız” diye belirtti.

MUHSİN YAZICIOĞLU

25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş mitinginden Yozgat-Yerköy mitingine hareket etmek üzere içinde bulunduğu helikopter, bilinmeyen bir sebepten dolayı düştü. Muhsin Yazıcıoğlu dâhil altı kişinin naaşı arama ekipleri içerisinden 17 gönüllü civar köylüsü tarafından Sisne ve Kızılöz Köyleri arasındaki Keş Dağı Kuru Dere Kanlıçukur mevkiinde bulundu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun cenazesi ölümünden altı gün sonra 31 Mart 2009 tarihinde Kocatepe Camii'nde düzenlendi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında imha edildiği iddia edilen ses kayıtları ortaya çıkmıştı.

Yazıcıoğlu'nun vefatının 14'üncü yılı.

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