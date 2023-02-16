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Futbol camiası depremzedeler için tek yürek oldu. Milyonlarca TL toplandı

Dün akşam televizyon kanallarında ortak yayınlanan ‘Türkiye Tek Yürek’ bağış kampanyasına iş dünyasının yanı sıra futbol camiasından da büyük destek geldi. 4 büyük kulübün başkanı stüdyoda bağış topladı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 10:48
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Futbol adamları Türkiye Tek Yürek kampanyasına milyonlarını bağışladı

Futbol camiası depremzedeler için tek yürek oldu. Milyonlarca TL toplandı
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından yaraları sarmak ve depremzedelere yardım etmek için yapılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına büyük bir ilgi gösterildi. Spor dünyasının da katılım gerçekleştirdiği gecede, özellikle futbol camiasından birçok isim bağışta bulundu.

VISCA DUYGUSAL BİR KONUŞMA YAPTI

Trabzonspor'un yıldızı futbolcusu Edin Visca, Türkiye Tek Yürek kampanyasına 100 bin Euro bağışladı. Visca, Türkiye'nin ülkesi Bosna Hersek'i hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ifade ederken, "Türkiye'nin başı sağ olsun. Geçmişte benim ülkemde de benzer şeyler oldu, zor zamanlar yaşadık. O zamanlar Türkiye bizi hiç yalnız bırakmadı. Biz onu unutmadık, unutmayacağız. Bosna'da herkes yardım topluyor onu söylemek istiyorum. Ben 12 senedir burada yaşıyorum, bu benim ülkem diyorum her zaman. Bu kampanyaya 100 bin euro bağışlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

TFF BAŞKANI 1 MİLYON TL BAĞIŞLADI

Göksel Gümüşdağ, Başakşehir Kulübü adına 2 milyon lira, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına şahsi olarak 1 milyon TL bağışta bulundu. Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak ailesi adına 5 Milyon, kızı ve vefat eden torunu adına 2 Milyon TL bağış yaptı.

EMRE BELÖZOĞLU YILLIK MAAŞINI BAĞIŞLADI

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve Rizespor'un eski başkanı Hasan Kartal ise 10 milyon lira bağış yaptı. Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, bu yıl alacağı tüm maaşını Türkiye Tek Yürek kampanyasına bağışladı.

 

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