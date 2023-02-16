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Muharrem İnce deprem bölgesinin durumunu açıkladı: Depremin 11. gününde çadırlarda hala soba yok

Depremin yaralarını sarılmaya çalışılırken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharram İnce, sabah saatlerinde dikkat çeken ifadeler kullandı. İnce, "depremde 11. gün olmuş hala çadırların içine sobalar yerleştirilememiş" dedi.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 11:29
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Muharrem İnce deprem bölgesinin durumunu açıkladı

Muharrem İnce deprem bölgesinin durumunu açıkladı: Depremin 11. gününde çadırlarda hala soba yok
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Fox TV canlı yayınına Hatay'dan katıldı. İnce, deprem bölgesinde yaşananları açıkladı. Hatay'ın Samandağ ilçesine gittiğini ifade eden İnce, '11. gün olmuş hala çadırların içine sobalar yerleştirilememiş' dedi.

MUHARREM İNCE: ARABANIN İÇİNDE ISINDIĞIM İÇİN KENDİMİ SUÇLU HİSSEDİYORUM

Muharrem İnce hala çadırların içinde soba olmadığı için kendi arabasında ısınmasından utandığını ve suçlu hissettiğini şu ifadelerle açıkladı:

1999 depremini yaşadığımızda yaz ayıydı, burada kar kış var! Hava geceleri eksilere iniyor anormal bir soğuk var. Ben geceyi arabanın içinde geçirdim arabanın kaloriferi yanıyor diye kendimi suçlu hissettim! Isındığınız için bile kendinizi suçlu hissediyorsunuz. Samandağ'a gittim 11. gün hala çadırların içine sobalar yerleştirilmemiş!

'BİZ ÇEKMEZSEK ÇOCUKLARIMIZ ONLAR ÇEKMEZSE TORUNLARIMIZ ÇEKECEK'

Depremde sorumlulara herkese ders olacak şekilde en ağır cezalar verilmeli Türkiye deprem bölgesi, bunlara hazırlıklı olmamız lazım! Bilim, bilim, bilim! Depremlere karşı önlemler almak zorundayız. Alamazsak biz çekeceğiz çocuklarımız çekecek onlar çekmezse torunlarımız çekecek.

'ÇOK GÜZEL BAĞIŞLAR YAPIYORSUNUZ AMA ARTIK LÜTFEN...'

1999 depreminde iletişim sıkıntısı çekmiştik aradan kaç sene geçti hala burada iletişim sıkıntısı var, çok güzel bağışlar yapıyorsunuz ama Allah aşkına şu iletişim sorununu çözün! Ben eski Hatay meclis binasındayım. Burası yerle bir oldu. Eski belediyenin yarısı yıkılmış, yeni yapılan belediye zaten yerle bir. Antakya'nın merkezi burası.

"TÜM OKULLARI TATİL EDİYORSUNUZ DA BU ÇOCUKLARIN BABA EVİ Mİ KALDI?"

Muharrem İnce deprem bölgesi dışındaki illerde Üniversitelerin açılması konusunda şu sözlerle çağrıda bulundu:

Tüm üniversiteleri kapatıyorsunuz, yurtları boşaltıyorsunuz da Eskişehir'de okuyan çocuğun mesela Hatay'da baba evi mi kaldı? Yurdu boşaltıyorsunuz da nereye gitsin bu çocuk?

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