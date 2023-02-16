Depremzedelere yardım dağıtanlar gözaltına alındı. Gerekçe: AFAD malzemeleri çalındı

Deprem sonrası yıkımın yaşandığı birçok noktada dayanışma çalışmaları yürüten, sağlık taramaları yapan, yardım ulaşmayan noktalara yardım ulaştıran TKP heyetinin Osmaniye'deki dayanışma merkezine giren polis ekipleri, parti üyelerini gözaltına aldı.

TKP'den yapılan açıklamada, "TKP ilk günden beri her yerde, öyle olmaya da devam edecek. Bu yapılan dayanışmaya karşı açıktan haddini bilmezliktir. Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" denildi.

Osmaniye'de yapılan dayanışma çalışmaları gün içinde şu şekilde paylaşılmıştı:

TKP, yaşanan gözaltılara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dün akşam geç saatlerde Osmaniye’de dayanışma noktalarından birine çok sayıda polis tarafından “AFAD malzemelerinin çalındığı” iddiasıyla girilip zor kullanılarak ve iletişim hakları kısıtlanarak 10 arkadaşımız gözaltına alındı.

Gece boyunca yaşadığımız hukuksuzluk günlerdir yaşadığımız acının yanında hafif kalır. Hukukçularımız, yöneticilerimiz bölgede ve kamuoyunu düzenli bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Bazen sözcükler yetmiyor yaşadıklarımızı anlatmaya. Ama şunu bilin öfkemiz büyüyor, kimsenin kendinde hissetmediği o büyük sorumluluğu bugün TKP’nin her üyesi, gönüllüsü, dostu kalbinde, aklında hissediyor. Ne bu tür kirli oyunlar ne de bizim paramızla ortalığa saçmaktan utanmadığınız zenginlikler düzeninizi koruyacak. Bu günlerin hesabını mutlaka soracağız, hakettiğimiz bir yaşamı kurmak için!

Gözaltına alınan 10 arkadaşımız derhal serbest bırakılsın!"