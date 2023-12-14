‘Gaddar’ hangi gün yayınlanacak?

Çağatay Ulusoy’u uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına döndüren Gaddar’ın ilk tanıtımı, önceki akşam görücüye çıktı.

FOX TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi, aksiyonun bol olacağının sinyallerini verdi. Dağhan’ın (Çağatay Ulusoy) bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikâyesini konu alan dizinin tanıtımına Erkin Koray’ın ‘Gaddar’ şarkısı eşlik ediyor.

Peki, Gaddar hangi gün ekrana gelecek? Kanalın şimdilik boş günü yok ama önümüzdeki günlerde Cuma yayınlanan Bambaşka Biri final yapacak. Cumartesi izleyiciyle buluşan Adım Farah’ın 2 bölüm sonra vedası konuşuluyor. İzleyici kitlesini oturtan diğer dizilerin yayın gününde bir değişiklik olmazsa, yukarıda belirttiğim günlerden birinde yayınlanabilir. Sizce?

‘Meleksu’dan Masallar’ kitabı çıktı

Gazeteci ve televizyoncu Uğur Türkmen’in kızı Meleksu Türkmen’in ‘Meleksu’dan Masallar’ isimli ilk kitabı, Alaska Yayınevi etiketiyle raflardaki yerini aldı.

6 ve 12 yaş aralığına uygun olan ve zengin içeriği ile dikkat çeken kitabın kapak yazısında şu ifadelere yer verilmiş:

“Meleksu’nun kaleminden birbirinden güzel masallar okumaya hazır mısın? Bu kitapta yer alan birbirinden bağımsız 10 masalı okurken hem eğlenecek hem de arkadaşlarınla uyumlu, dürüst, büyüklerine saygılı ve çalışkan birey olmanın önemini tekrar hatırlayacaksın.”

Türk dizilerine ilgi artıyor

Türk dizilerinin başarılarını ve yurt dışında yayına girdiği ülkeleri zaman zaman bu köşede okurlarım ile paylaşmaya çalışıyorum. Çok sayıda takipçim, bunun farkında ve yeni gelişmeleri soruyorlar.

Son olarak başrollerini Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin paylaştığı İlk ve Son, İtalya’da; 70’den fazla ülkeye satılan Şevval Sam ve Eda Ece’li Yasak Elma da 6. sezonu ile Bulgaristan’ın BTV kanalında yayınlanmaya başlandı.

Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı Yürek Çıkmazı ise, 1 Ocak 2024’ten itibaren yine Bulgaristan’daki Diema Family kanalında ekrana gelecek.