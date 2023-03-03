Galatasaray devleri geride bıraktı. Sadece Barcelona'ya geçildi

Galatasaray dünyada adından en çok söz ettiren kulüplerden biri oldu.

Sarı kırmızılı kulüp, Deportes Finanzas’ta yayınlanan Twitter’da en çok etkileşim alan kulüpler arasında ikinci sırada yer aldı.

Ocak ayını kapsayan araştırmaya göre Galatasaray 12.8 milyon etkileşim aldı. Zirvede 14.6 milyon etkileşimle Barcelona bulunuyor.

Fenerbahçe 5.35 milyon etkileşim ile 9. sırada yer alırken, Beşiktaş ise 3.10 milyon etkileşim alarak 13.’lüğü elde etti.

TWiTTER’DA EN POPÜLER 10 KULÜP

1) Barcelona 14.6 milyon

2) Galatasaray 12.8 milyon

3) Al Nassr 12.5 milyon

4) Real Madrid 10.4 milyon

5) M. United 9.00 milyon

6) Arsenal 7.15 milyon

7) Flamengo 6.89 milyon

8) Chelsea 6.87 milyon

9) Fenerbahçe 5.35 milyon

10) PSG 4.67 milyon