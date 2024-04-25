Fatih Terim dost kazığı yedi

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos'ta Samet Akaydın, AEK maçındaki hatasıyla Yunanistan basınının hedefi oldu.

Samet Akaydın'ın hatasını "trajik" ve "ölümcül" olarak betimleyen Yunanistan basını, milli futbolcuya ağır sözlerle yüklendi.

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Sport-FM Samet Akaydin'in büyük hatasının maçın gidişatını belirlediğini ve Fatih Terim'in pozisyon sonrası milli stopere gösterdiği tepkiden bahsederken Terim'in en çok güvendiği isimi yerden yere vurdu. Haberde Terim'e dost kazığı ifadelerine yer verildi.

SDNA, "Fatih Terim, Samet Akaydin'in hatasıyla çıldırdı" ifadelerini kullanırken, Samet Akaydin ve Juankar Panathinaikos adına sahanın en kötüsü seçildi.

In Sports Panathinaikos'un Samet Akaydin'in hatası "trajik" olarak tanımladı.

Newspao adlı site de Samet Akaydın'dan "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı" olarak bahsetti.

Sport24 "Samet Akaydin'in feci hatası AEK'nın farkı 2'ye çıkarmasına sebep oldu" vurgusunu yaptı.

Sportdog'da yer alan haberde Samet Akaydin'in hatası "ölümcül" olarak ifade edildi.

TERİM AĞIR YARALI

Samet Akaydin AEK karşısında ayrıca gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Terim'in gözdesi Aris maçında takımını yalnız bırakacak.

Fatih Terim'in stoperde Vitor Hugo veya Arao'ya görev vermesi bekleniyor.