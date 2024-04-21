Galatasaray Pendikspor maçında ilk 11'ler belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırlıyor.
RAMS Park Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Hakem Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği mücadelenin VAR hakemi İtalyan hakem Daniele Paterna.
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan, Alpaslan, Murat, Nuno, Ndiaye, Lusamba, Halil, Gökcan, Thiam, Umut.
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