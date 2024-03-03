Beşiktaş'ın 3 kupalı yıldızından şaşırtan derbi tahmini

Beşiktaş'ta 2 sezon futbol oynayan ve 1 lig, 2 de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Yusuf Şimşek, Galatasaray derbisi öncesi tahminde bulundu.

Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Kısa ve öz Galatasaray yener diyorum. Beşiktaş takım olarak hocaya net yanıt veremedi. Transferde hızlı davranılmadı ve genç oyunculara yönlendiler. Ghezzal ve Aboubakar’ın kadro dışı kalıp tekrar takıma dönmesi takıma şu ana kadar hiçbir artı katmadı. Galatasaray'ın avantajı ise dinlenmiş oyuncuları var. Kadro kalitesi Beşiktaş’tan daha iyi ve tek dalları kaldı o da lig şampiyonluğu."