Beşiktaş'tan derbi öncesi taraftarlarına çok önemli çağrı

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, bugün Galatasaray'ı konuk edecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak dev derbi saat 19.00'da başlayacak.

Derbiye saatler kala Beşiktaş'tan önemli bir paylaşım geldi.

TARAFTARA ÇAĞRI

Taraftarlarına çağrıda bulunan Beşiktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray ile oynayacağımız karşılaşma için Tüpraş Stadyumu kapıları saat 15.30’da açılacaktır. Derbi maçın yoğunluğundan etkilenmemek ve coşkuyu önceden hep beraber yaşamak için büyük taraftarımızdan stadyuma erken gelmelerini rica ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.