Galatasaray Kayserispor ilk 11'ler belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar

Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Galatasaray, RAMS Park'ta Kayserispor'la karşı karşıya gelecek.

Sarı kırmızılı takım bir maç eksiği ile lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde bulunuyor. Bu nedenle karşılaşma Galatasaray için büyük önem taşıyor.

Hakemliğini Atilla Karaoğlan'ın yapacağı maçın başlama saati 20.00.

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Galatasaray'da Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Kerem Aktürkoğlu da sarı kart cezalısı.

Afrika Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarına giden Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu da yok.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sahaya süreceği 11'i belirlediği öğrenildi.

Buna göre sarı kırmızılı takım; Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Torreira, Kerem D., Zaha, Tete, Mertens, Halil 11'iyle mücadeleye başlayacak.

Kayserispor'un muhtemel 11'i de şu şekilde:

Bilal, Gökhan, Arif, Attamah, Carole, Ackah, Kartal, Karimi, Ramazan Civelek, Morte, Bahoken.