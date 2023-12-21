Ahmet çakar Fenerbahçe'nin derbi öncesi nasıl doğrandığını açıkladı. Galatasaray'a yapılan kıyağı anlattı

Eski hakem Ahmet Çakar, Kayserispor-Fenerbahçe ve Galatasaray-Fatih Karagümrük maçındaki çok konuşulan pozisyonları değerlendirdi.

OPERASYON ÇEKİLDİ

Derbi öncesinde Fenerbahçe’ye operasyon çekildiğini belirten Çakar, "5 Saattir Türkiye’de ağır operasyon çekildi, Fener’in derbi için en önemli oyuncusunu geberttiler ve Galatasaray’ın bugün pekala puan kaybedeceği, Karagümrük’ün net penaltısı verilmeyerek yine yeniden alıştığımız operasyon çektiler.” İfadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanından 4-3 galip ayrılırken Galatasaray evinde ağırladığı Karagümrük'ü tek golle geçti.

Aynı puanda bulunan ezeli rakipler bu pazar Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.