Mehmet Büyükekşi Galatasaray üyeliğinden istifa edecek mi? Turgay Kıran açıkladı

Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a açıklamalarda bulunan Turgay Kıran, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, Galatasaray kongre üyeliğinin askıya alınmasının istenmesi ile ilgili konuştu.

Kıran, "Mehmet Büyükekşi de 4-5 senelik bir üyeydi çok uzun süreli bir üyeliği yoktu. Dolayısıyla reaksiyon gösterip öyle bir yol aldılar.

Tüzüğe bakmak lazım, ortada bir suç yok. Kongre üyelerimiz sadece böyle bir dilekte bulundular. Askıya alınmasını istediler. Tabii bu kulübün tüzüğü ile alakalı" dedi.

ALİ KOÇ'UN YAPACAĞI BİR ŞEY YOK

Turgay Kıran, "İki kulüpte bu maçın Türkiye'de Atatürk ismini bulunduran bir yerde oynamasını istiyordu. Ama atı alan Üsküdar'ı geçmişti. Ama bunlar zamanında anlaşması yapılmış konulardı. Dolayısıyla Dursun Özbek'in de Ali Koç'un da yapacağı bir şey yoktu.

Biz sadece biraz feveran edip cumhruiyetimize sahip çıkmak için bazı demokratik haklarımızı kullanmak istedik.

100. YIL TARTIŞMASI

İyi hatırlarsınz bundan önceki başkan Nihat Özdemir, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesiydi. Dolayısıyla kimseden böyle bir talep gelmedi ama başka bir durumdan ötürü kulüpten istifa etti.

Şu anda Galatasaray Divan Kurulu'nun istediği Galatasaray'ın Cumhuriyetin 100. yılında maçını başka bir ülkede oynamaması.

Bu yılda Atatürk adını taşıyan bir statta kupa maçını oynamak Galatasaray için bir onurdur. Bizim askıya alınması yönünde bir talebimiz oldu" dedi.