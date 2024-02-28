Galatasaray yeni transferini açıkladı

Kaynak: AA
Galatasaray yeni transferini açıkladı
2004 doğumlu Karahan Efeoğlu Galatasaray Ekmas'a imza attı.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ekiplerinden Galatasaray Ekmas 2004 doğumlu Karahan Efeoğlu ile sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılılardan transfere dair yapılan açıklamada "Son olarak geçtiğimiz yıl 2023’ün yaz aylarında eğitim ve basketbol kariyerini sürdürmek üzere Amerikan NCAA Ligi takımlarından University of Utah'a transfer olan Karahan Efeoğlu'na Galatasaray ailesine 'hoş geldin' diyor, parçalı formamız ile başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." Denildi.

20 haftanın geride kaldığı Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde 9 galibiyet 11 mağlubiyet alarak topladığı 20 puanla 10. Sırada yer alıyor.

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